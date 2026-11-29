PONTIANAK POST - Arema FC membidik kemenangan atas Persebaya Surabaya dalam Derbi Jawa Timur pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (29/11/2026), pukul 15.30 WIB.

Singo Edan datang dengan modal dua kemenangan beruntun dan produktivitas tujuh gol, sedangkan Green Force membawa catatan belum terkalahkan dalam lima pertemuan liga terakhir melawan rivalnya.

Arema FC mengalahkan PSS Sleman 3-0 dan Isenmulang FC 4-1, sementara Persebaya Surabaya baru saja menang telak 5-0 atas PSBS Biak Numfor.

Advertisement Pertemuan kedua kesebelasan menjadi ujian bagi kebangkitan Arema sekaligus kesempatan Persebaya mempertahankan keunggulan dalam rivalitas sepak bola Jawa Timur.

Arema FC Mengandalkan Ketajaman Lini Depan

Arema FC memperlihatkan peningkatan produktivitas setelah mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan terakhir.

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Tim asuhan Andre Caldas sebelumnya menang 3-0 atas PSS Sleman pada 20 November 2026, kemudian menghancurkan Isenmulang FC dengan skor 4-1 pada 25 November.

Dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, Singo Edan mengoleksi tiga kemenangan dan dua kekalahan dengan total 11 gol.

Catatan tersebut memperlihatkan kekuatan lini serang Arema, meskipun pertahanan mereka masih perlu diperbaiki setelah kebobolan delapan gol dalam periode yang sama.

Pelatih Andre Caldas juga harus mengelola kebugaran pemain di tengah jadwal pertandingan yang cukup padat.

Namun, ia menegaskan seluruh pemain sudah dipersiapkan untuk menghadapi tekanan Derbi Jawa Timur.