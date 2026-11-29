PONTIANAK POST - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memperkirakan Marselino Ferdinan belum bisa memperkuat Macan Kemayoran hingga Desember 2026 meski kondisi cedera lututnya mulai membaik.

Shin Tae-yong menyampaikan perkembangan tersebut setelah bertemu langsung dengan Marselino yang kini sudah kembali ke Indonesia usai menjalani pemulihan cedera di Spanyol.

Pemain berusia 22 tahun itu bahkan menyaksikan langsung pertandingan Persija Jakarta melawan Garudayaksa FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026) malam WIB.

Advertisement Kehadirannya bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-98 Persija yang ditandai kemenangan telak 5-1 atas Garudayaksa FC.

Kondisi Marselino Ferdinan Mulai Membaik

Dalam laporan JawaPos.com yang dikutip Minggu (29/11/2026), Shin Tae-yong mengakui kondisi Marselino menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani proses pemulihan.

“Kondisi Lino terlihat sudah jauh membaik ketika saya bertemu langsung dengannya,” kata Shin Tae-yong.

Namun, perkembangan tersebut belum cukup untuk membuat mantan pemain Oxford United itu kembali menjalani pertandingan kompetitif dalam waktu dekat.

“Namun, menurut perkiraan saya, dia belum bisa kembali bermain pada Desember mendatang,” sambungnya.

Shin Tae-yong Tak Mau Memaksakan Marselino

Shin Tae-yong menegaskan tidak ingin mengambil risiko dengan mempercepat kembalinya Marselino ke lapangan sebelum kondisinya benar-benar siap.

Menurutnya, perlindungan pemain dan pemulihan cedera harus menjadi prioritas dibandingkan mengejar ketersediaan pemain untuk pertandingan.