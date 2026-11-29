PONTIANAK POST - Pelatih Arema FC, Andre Caldas, meminta anak asuhnya membangun motivasi secara mandiri saat menghadapi Persebaya Surabaya dalam Derbi Jatim pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (29/11/2026).

Pertandingan yang berlangsung tanpa penonton membuat kedua tim harus menghadapi atmosfer berbeda dalam duel yang sarat rivalitas tersebut.

Andre Caldas menyadari absennya Aremania dan Bonek dari tribun akan menghilangkan salah satu elemen penting yang selama ini mewarnai pertemuan kedua klub.

Advertisement Dalam keterangannya yang dikutip JawaPos.com, pelatih asal Brasil tersebut menegaskan bahwa pemain tidak boleh kehilangan semangat hanya karena tidak mendapatkan dukungan langsung dari suporter.

Andre Caldas Sebut Derbi Jatim Kehilangan Atmosfer

Andre Caldas secara terbuka mengaku tidak menyukai pertandingan sepak bola yang berlangsung tanpa kehadiran penonton, terlebih untuk laga sebesar Arema FC melawan Persebaya.

Meski bukan berasal dari Malang, pelatih berusia 39 tahun itu mengaku sudah memahami besarnya rivalitas kedua klub.

"Saya tidak suka bermain tanpa kehadiran suporter, terutama dalam laga Arema melawan Persebaya. Saya bukan berasal dari Malang, namun saya sudah memahami rivalitas ini," kata Andre Caldas.

Dia menilai pertemuan kedua kesebelasan merupakan salah satu derbi terbesar di sepak bola Indonesia yang semestinya berlangsung dengan dukungan penuh suporter.

"Pertandingan antara kedua tim ini adalah laga yang sangat besar. Ini merupakan salah satu derbi terbesar di Indonesia, dan kita harus menjalaninya tanpa suporter," imbuhnya.

Menurut Andre, kehadiran pendukung di stadion biasanya memberikan warna tersendiri sekaligus meningkatkan tekanan pertandingan bagi pemain.