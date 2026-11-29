

PONTIANAK POST – Arsenal membuat keputusan mengejutkan dengan mengakhiri kerja sama bersama pelatih tim wanita, Renée Slegers.

Keputusan tersebut diambil setelah performa The Gunners merosot tajam pada kompetisi Women's Super League (WSL) 2026/2027.

Padahal, pelatih asal Belanda itu sebelumnya berhasil membawa Arsenal menjuarai Liga Champions Wanita pada Mei 2025.

Advertisement Ia juga mempersembahkan trofi FIFA Champions Cup edisi perdana pada Februari 2026.

Dikutip dari The Standard, kepergian Slegers tidak terlepas dari rentetan hasil mengecewakan yang dialami Arsenal sepanjang musim ini.

Arsenal mengalami periode sulit setelah gagal meraih kemenangan dalam enam pertandingan kandang beruntun di WSL.

Advertisement Hasil imbang tanpa gol melawan West Ham menjadi pertandingan terakhir Slegers bersama klub tersebut.

Catatan itu semakin memperburuk posisi Arsenal. Mereka kini menempati peringkat keenam klasemen dengan selisih 12 poin dari Chelsea yang berada di puncak.

Arsenal juga baru mencetak 11 gol dalam 11 pertandingan liga. Produktivitas tersebut menjadi salah satu yang terendah di kompetisi musim ini.

Sebelumnya, The Gunners bahkan mencatat lima pertandingan liga tanpa kemenangan. Rentetan tersebut menjadi rekor buruk pertama dalam sejarah klub.