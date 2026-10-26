3.000 Porsi Makanan Vegetarian Dibagikan kepada Warga Singkawang, Ada Kwetiau dan Che Hun Tiau

Advertisement Program “Berbagi Rasa” bersama DAAI TV di Shui Kheu Thai Pak Kung Kulor, Minggu (25/10/202). (MC)

PONTIANAK POST - Sebanyak 3.000 porsi makanan vegetarian dibagikan kepada masyarakat Kota Singkawang, Kalimantan Barat, melalui program “Berbagi Rasa” bersama DAAI TV di Shui Kheu Thai Pak Kung Kulor, Minggu (25/10/2026).

Makanan yang dibagikan terdiri atas 1.500 porsi kwetiau vegetarian dan 1.500 porsi che hun tiau. Kegiatan ini melibatkan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, para chef, serta relawan Tzu Chi.

Tjhai Chui Mie mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari memasak bersama hingga membagikan makanan secara langsung kepada masyarakat.

Ia mengapresiasi DAAI TV, para chef, dan relawan Tzu Chi yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan berbagi makanan tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga mempererat kebersamaan dan menumbuhkan kepedulian sosial.

“Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya berbagi makanan, tetapi juga mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat kepedulian terhadap sesama,” kata Tjhai Chui Mie.

Dorong Pola Makan Sehat melalui Makanan Vegetarian

Selain berbagi makanan, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mengajak masyarakat menerapkan pola makan sehat. Tjhai Chui Mie mengatakan makanan berbasis nabati dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang.

“Makanan vegetarian yang kaya serat, vitamin, dan antioksidan dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang untuk mendukung kesehatan tubuh,” ujarnya.

Ia berharap semangat berbagi dan kesadaran menjaga kesehatan terus tumbuh di tengah masyarakat Singkawang.