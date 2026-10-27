Cegah Kenakalan Remaja, Kapolres Singkawang Edukasi Siswa SMKN 1 dan Sosialisasikan Call Center 110

PONTIANAK POST - Kapolres Singkawang AKBP Dody Yudianto Arruan mengedukasi siswa SMKN 1 Singkawang tentang kesadaran hukum, pencegahan kenakalan remaja, dan penggunaan layanan Kepolisian Call Center 110 melalui Program Peduli Pendidikan.

Kegiatan tersebut menjadi upaya Polres Singkawang untuk mempererat komunikasi dengan pelajar sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif.

Dalam kegiatan itu, AKBP Dody Yudianto Arruan mengingatkan para siswa agar menjauhi perundungan atau bullying, tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, serta perilaku lain yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

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Kapolres mengajak pelajar memanfaatkan masa sekolah untuk mengembangkan potensi, mengikuti kegiatan positif, dan meraih prestasi sebagai bekal menghadapi masa depan.

Ia juga menekankan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang untuk membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai.

Advertisement Para siswa diharapkan mampu membangun pertemanan yang sehat, menghormati guru dan orang tua, serta berani menolak ajakan yang mengarah pada pelanggaran hukum.

Selain memberikan edukasi mengenai kenakalan remaja, Kapolres Singkawang menyosialisasikan layanan Kepolisian Call Center 110 sebagai sarana bagi masyarakat untuk meminta bantuan atau melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Para pelajar diingatkan agar menggunakan layanan tersebut secara bijak dan bertanggung jawab, bukan untuk bermain-main atau menyampaikan laporan palsu.

Program Peduli Pendidikan juga menegaskan peran kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada generasi muda, tidak hanya menjalankan penegakan hukum.

Melalui pendekatan humanis, Polres Singkawang berharap pelajar semakin percaya kepada kepolisian dan berani menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.