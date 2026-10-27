Wali Kota Singkawang Minta DPMTK Permudah Perizinan, Investasi dan Lapangan Kerja Jadi Fokus

PONTIANAK POST - Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengingatkan jajaran Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK) agar tidak mempersulit pelayanan perizinan yang bisa dipermudah.

Pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha maupun investor sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan Tjhai Chui Mie saat memimpin apel pagi di lingkungan DPMTK Kota Singkawang, Senin (26/10/2026).

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Ia menegaskan, membangun Kota Singkawang bukan semata-mata tugas kepala daerah, melainkan tanggung jawab seluruh aparatur sipil negara (ASN). Komitmen tersebut harus dibuktikan melalui disiplin, integritas, dan kinerja nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, rasa memiliki terhadap daerah tidak cukup diwujudkan melalui kebanggaan sebagai bagian dari Kota Singkawang. Setiap ASN harus menunjukkan kepedulian dan kesungguhan dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik.

Advertisement “Singkawang harus kita anggap seperti rumah sendiri yang perlu dijaga, dirawat, dan dibangun bersama,” demikian pesan yang ditekankan dalam arahannya.

Khusus kepada jajaran DPMTK, Tjhai Chui Mie mengingatkan pentingnya peran perangkat daerah tersebut dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pelayanan perizinan, kata dia, bukan sekadar menyelesaikan urusan administrasi, tetapi juga menentukan kemudahan masyarakat mengembangkan usaha dan keyakinan investor untuk menanamkan modal.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran memastikan proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan, tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.

Aparatur juga dituntut bekerja secara profesional dan berintegritas, sehingga masyarakat maupun pelaku usaha mendapatkan kepastian serta kemudahan dalam mengurus kebutuhan perizinan.