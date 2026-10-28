Singkawang Matangkan Persiapan Porsenijar PGRI Kalbar 2026, Digelar pada 2–6 November

PONTIANAK POST - Kota Singkawang mematangkan persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga, Seni, dan Inovasi Pembelajaran Guru (Porsenijar) PGRI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 2–6 November 2026.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Asmadi, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat evaluasi persiapan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan panitia pelaksana untuk memastikan seluruh kebutuhan kegiatan dapat terpenuhi.

“Melalui rapat ini, kita memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menjalankan tugas sebagai tuan rumah. Ini momentum yang baik dan membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan agar pelaksanaannya berjalan lancar,” kata Asmadi, Selasa (27/10/2026).

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Sejumlah instansi yang dilibatkan di antaranya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, kepolisian, serta panitia Porsenijar PGRI.

Menurut Asmadi, kesiapan sebagai tuan rumah tidak hanya diukur dari kelancaran penyelenggaraan, tetapi juga dari capaian prestasi para peserta. Karena itu, koordinasi lintas instansi diperlukan untuk mendukung aspek teknis, keamanan, kesehatan, kebersihan, hingga kelancaran mobilitas selama kegiatan berlangsung.

Advertisement Porsenijar PGRI Kalbar tahun ini akan menghadirkan beragam cabang olahraga dan perlombaan seni yang melibatkan para guru dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.

Di bidang olahraga, sejumlah pertandingan yang disiapkan meliputi bola voli putra dan putri, bulu tangkis beregu, tenis meja beregu, sepak takraw, futsal putra, serta senam beregu campuran. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di sejumlah venue strategis di Kota Singkawang.

Sementara itu, bidang seni dan pembelajaran akan diisi lomba nyanyi solo, tari tunggal putra dan putri, lomba melukis sesuai tema, serta lomba Inovasi Pembelajaran (Inobel) untuk jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA sederajat.

Ia berharap Porsenijar PGRI Kalbar dapat menjadi ajang mempererat silaturahmi para guru sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui kegiatan olahraga, seni, dan inovasi pembelajaran.

Asmadi mengatakan selain rangkaian Porsenijar, agenda tersebut juga akan diisi turnamen bulu tangkis kategori ganda putra dan ganda putri yang melibatkan jajaran dinas pendidikan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat.