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Singkawang

Warga Kelurahan Melayu Keluhkan Balap Liar, Polres Singkawang Siapkan Patroli Jam Rawan

H
Penulis: Hari Kurniathama
Kapolres Singkawang, AKBP Dody Yudianto Arruan bersilaturahmi dengan warga di Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Selasa (27/10/2026).
Kapolres Singkawang, AKBP Dody Yudianto Arruan bersilaturahmi dengan warga di Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Selasa (27/10/2026).

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PONTIANAK POST – Warga Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, menyampaikan keluhan mengenai aksi balap liar kepada Kapolres Singkawang AKBP Dody Yudianto Arruan saat pertemuan dengan masyarakat, Selasa (27/10/2026). Menanggapi keluhan tersebut, Polres Singkawang berencana mengoptimalkan patroli pada jam rawan dan berkoordinasi dengan unsur tiga pilar di tingkat kelurahan.

Dalam pertemuan itu, Dody mengatakan kehadiran polisi di tengah masyarakat menjadi kesempatan untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan warga secara langsung.

“Kami hadir di sini karena kami peduli. Setiap keluhan yang disampaikan Bapak dan Ibu adalah catatan penting bagi kami untuk berbenah dan memberikan pelayanan terbaik,” ujar Dody.

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Keluhan mengenai balap liar menjadi salah satu fokus pembahasan. Aktivitas tersebut dinilai mengganggu ketenangan dan keselamatan lingkungan warga.

Bersama Kasatbinmas Iptu Budi Anggoro, Panit 1 Binmas Polsek Singkawang Barat Ipda Sunardi, serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Melayu, Polres Singkawang merencanakan langkah pencegahan melalui peningkatan patroli pada jam-jam rawan.

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Upaya tersebut juga akan disertai rapat koordinasi dengan unsur tiga pilar di tingkat kelurahan. Langkah ini ditujukan untuk melibatkan berbagai unsur dalam menangani keluhan warga mengenai balap liar.

Melalui pertemuan tersebut, Polres Singkawang berharap komunikasi dengan masyarakat semakin erat sehingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dapat dilakukan bersama. (har)

 

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Editor : Rafael B. Junior
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