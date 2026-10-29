Bandara Singkawang Kembali Beroperasi Setelah Terganggu Kabut Asap

Pesawat parkir di Bandara Singkawang. (MC)

Advertisement PONTIANAK POST – Bandara Singkawang, Kalimantan Barat, kembali melayani penerbangan mulai Jumat (30/10/2026) setelah operasionalnya terganggu kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengurangi jarak pandang di sekitar bandara.

Kepala Satuan Pelayanan Bandara Singkawang Ilham Hafizi mengatakan, jadwal penerbangan akan kembali normal setelah kondisi jarak pandang membaik dan memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan.

“Mulai Jumat (30/10), jadwal penerbangan akan kembali normal pascaterdampak kabut asap karhutla,” kata Ilham di Singkawang, Kamis (29/10/2026).

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Sebelumnya, kabut asap yang menyelimuti Kota Singkawang dan wilayah sekitarnya mengganggu aktivitas penerbangan. Operasional bandara pun dihentikan sementara untuk menjaga keselamatan penumpang dan awak pesawat.

Pada hari pertama operasional kembali, dua penerbangan rute Singkawang–Jakarta pulang pergi (PP) dijadwalkan melayani penumpang. TransNusa dijadwalkan berangkat pukul 13.55 WIB, sedangkan Super Air Jet pukul 14.40 WIB.

Ilham berharap kondisi cuaca dan jarak pandang di sekitar bandara tetap membaik agar penerbangan dapat berjalan lancar sesuai jadwal.

Ia juga mengimbau calon penumpang untuk memantau informasi terbaru dari maskapai masing-masing. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan jadwal akibat kondisi cuaca.