Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Singkawang

Bandara Singkawang Kembali Beroperasi Setelah Terganggu Kabut Asap

U
Penulis: Uray Ronald

Advertisement

Pesawat parkir di Bandara Singkawang. (MC)
Pesawat parkir di Bandara Singkawang. (MC)

 

Advertisement

PONTIANAK POST – Bandara Singkawang, Kalimantan Barat, kembali melayani penerbangan mulai Jumat (30/10/2026) setelah operasionalnya terganggu kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengurangi jarak pandang di sekitar bandara.

Kepala Satuan Pelayanan Bandara Singkawang Ilham Hafizi mengatakan, jadwal penerbangan akan kembali normal setelah kondisi jarak pandang membaik dan memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan.

“Mulai Jumat (30/10), jadwal penerbangan akan kembali normal pascaterdampak kabut asap karhutla,” kata Ilham di Singkawang, Kamis (29/10/2026).

Advertisement

Baca Juga: Bandara Singkawang Buka Lagi 1 Oktober, Jarak Pandang Membaik

Sebelumnya, kabut asap yang menyelimuti Kota Singkawang dan wilayah sekitarnya mengganggu aktivitas penerbangan. Operasional bandara pun dihentikan sementara untuk menjaga keselamatan penumpang dan awak pesawat.

Pada hari pertama operasional kembali, dua penerbangan rute Singkawang–Jakarta pulang pergi (PP) dijadwalkan melayani penumpang. TransNusa dijadwalkan berangkat pukul 13.55 WIB, sedangkan Super Air Jet pukul 14.40 WIB.

Ilham berharap kondisi cuaca dan jarak pandang di sekitar bandara tetap membaik agar penerbangan dapat berjalan lancar sesuai jadwal.

Ia juga mengimbau calon penumpang untuk memantau informasi terbaru dari maskapai masing-masing. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan jadwal akibat kondisi cuaca.

Kembali beroperasinya Bandara Singkawang diharapkan memudahkan masyarakat menggunakan transportasi udara dari dan menuju kota tersebut. Penumpang tetap diminta memperhatikan informasi operasional yang disampaikan maskapai.*

Advertisement
Editor : Uray Ronald
Sumber : Antara
Bagikan:

Artikel Terkait

Bandara Singkawang Buka Lagi 1 Oktober, Jarak Pandang Membaik

Bandara Singkawang Buka Lagi 1 Oktober, Jarak Pandang Membaik

Penerbangan Bandara Singkawang dijadwalkan kembali dibuka 1 Oktober setelah jarak pandang membaik dan memenuhi standar keselamatan.

Hujan Perbaiki Jarak Pandang, Penerbangan Bandara Singkawang Masih Terhenti

Hujan Perbaiki Jarak Pandang, Penerbangan Bandara Singkawang Masih Terhenti

Hujan memperbaiki jarak pandang Bandara Singkawang, tetapi penerbangan masih terhenti akibat kabut asap sejak 18 Agustus 2026.

Kabut Asap Hentikan Penerbangan Bandara Singkawang Hampir Sebulan

Kabut Asap Hentikan Penerbangan Bandara Singkawang Hampir Sebulan

Kabut asap karhutla membuat penerbangan Bandara Singkawang terhenti sejak 17 Agustus 2026 karena jarak pandang terbatas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer