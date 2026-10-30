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Singkawang

Disdikbud Singkawang Raih Penghargaan Nasional atas Pembinaan Bahasa dan Sastra

H
Penulis: Hari Kurniathama
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Disdikbud Kota Singkawang, Asmadi, dalam acara puncak Bulan Bahasa dan Sastra 2026 di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Rabu (28/10).
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Disdikbud Kota Singkawang, Asmadi, dalam acara puncak Bulan Bahasa dan Sastra 2026 di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Rabu (28/10).

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PONTIANAK POST – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Singkawang meraih penghargaan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, atas kontribusinya dalam mendukung kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra 2026.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kolaborasi Disdikbud Singkawang sebagai mitra strategis dalam pelindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa serta sastra Indonesia.

Piagam penghargaan diserahkan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, kepada Kepala Disdikbud Kota Singkawang, Asmadi, dalam acara puncak Bulan Bahasa dan Sastra 2026 di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

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Asmadi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajarannya untuk memperkuat peran pendidikan dan kebudayaan dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia serta mengembangkan budaya literasi di daerah.

Menurut dia, kolaborasi dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merupakan bagian penting dalam mendukung penguatan bahasa dan sastra, khususnya di lingkungan pendidikan.

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“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pelindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa serta sastra. Kami ingin upaya ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan dan kebudayaan di Kota Singkawang,” kata Asmadi.

Dia menambahkan, penguatan bahasa dan sastra perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, serta berbagai pemangku kepentingan.

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Menurut Asmadi, langkah tersebut penting untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia sekaligus mendorong generasi muda menggunakan bahasa secara baik, benar, dan bermartabat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, mengatakan Bulan Bahasa dan Sastra menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

“Dengan merawat warisan perjuangan tersebut, kita tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga meneguhkan komitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang bermartabat sekaligus simbol kedaulatan bangsa dalam menghadapi tantangan zaman,” kata Hafidz.

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Editor : Rafael B. Junior
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