Wali Kota Lepas Kontingen Porprov Kalbar XIV, Singkawang Targetkan 50 Medali Emas

PONTIANAK POST – Kontingen Kota Singkawang menargetkan masuk lima besar dengan meraih 50 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat XIV di Pontianak. Target tersebut diharapkan tercapai melalui persiapan matang, kerja keras, dan kekompakan seluruh atlet.

Ketua KONI Singkawang, Bambang Setiadi, mengatakan persiapan kontingen untuk menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi itu berjalan dengan baik. Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Singkawang dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang turut memberikan semangat kepada para atlet.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi dorongan bagi kontingen untuk berjuang meraih prestasi sebanyak-banyaknya.

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“Dukungan penuh serta apresiasi yang diberikan melalui pelepasan kontingen ini mampu membakar semangat juang para atlet Singkawang untuk tampil maksimal dan membawa pulang prestasi gemilang bagi daerah,” ungkapnya, Jumat (30/10).

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, secara resmi melepas keberangkatan kontingen Singkawang ke Porprov Kalbar ke-14. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), pengurus cabang olahraga (cabor), official, para pelatih, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan para atlet hingga siap bertanding.

Advertisement ​"Tentu kita terima kasih dulu kepada KONI dan jajarannya, pengurus cabor, pengurus cabor, pengurus cabor, dan semua pihak, official, pelatih, dan semua pihak yang sudah bekerja keras sehingga atletnya sudah siap memilih atlet yang terbaik," ujar Tjhai Chui Mie.

​Ia berpesan kepada seluruh atlet agar senantiasa menjunjung tinggi nama baik Kota Singkawang selama bertanding. Ia mengingatkan bahwa para atlet membawa nama dan kehormatan kota di dada mereka.

​Kontingen Kota Singkawang tahun ini berkekuatan sekitar 250 orang. Dengan jumlah tersebut, Tjhai Chui Mie berharap dukungan doa dari seluruh masyarakat dapat mengiringi perjuangan para atlet di ajang olahraga tingkat provinsi ini.

​"Kota kita kecil, tapi mereka harus tunjukkan dan mental juara Kota Singkawang, kota yang sudah kota toleran dan kota yang ramah," tegasnya.

​Tjhai Chui Mie juga memberikan sejumlah pesan penting kepada para atlet dan pengurus KONI yang akan berlaga dalam ajang olahraga mendatang. Dalam keterangannya, beliau menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik, kesehatan, serta kekompakan agar para atlet dapat tampil optimal tanpa kendala kelelahan.