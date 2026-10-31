216 Personel Komcad Matra Darat Resmi Ditetapkan Usai Jalani Latihan Militer Dua Bulan

PONTIANAK POST – Sebanyak 216 personel Komponen Cadangan (Komcad) Matra Darat resmi ditetapkan setelah menyelesaikan latihan dasar kemiliteran selama dua bulan. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan negara melalui keterlibatan warga secara sukarela.

Upacara penetapan dipimpin Kepala Staf Kodam (Kasdam) XII/Tanjungpura Brigjen TNI Bambang Sujarwo di Rindam XII/Tanjungpura, Kota Singkawang, Kamis (29/10/2026).

Dalam amanatnya, Bambang mengatakan keberadaan Komcad merupakan bagian penting dalam memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Personel yang berasal dari berbagai latar belakang profesi tersebut menjadi wujud partisipasi masyarakat dalam upaya bela negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019.

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“Keberadaan Komponen Cadangan adalah elemen penting untuk memperkuat komponen utama pertahanan kita. Melalui pembentukan ini, partisipasi aktif warga negara secara sukarela terwadahi secara profesional,” ujarnya.

Sebelum ditetapkan, seluruh personel telah melalui sejumlah tahapan seleksi, meliputi administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi, serta mental ideologi. Mereka kemudian menjalani latihan dasar kemiliteran selama dua bulan di bawah pembinaan Danrindam XII/Tanjungpura Brigjen TNI Jamaludin.