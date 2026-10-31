Jumat Keliling di Singkawang, Polisi Sampaikan Pesan Bahaya Judi Online kepada Jemaah

PONTIANAK POST - Polres Singkawang mengingatkan masyarakat tentang bahaya judi online yang dapat merusak kehidupan pribadi, keharmonisan keluarga, hingga kondisi sosial dan ekonomi. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Jumat Keliling dan Sapa Jemaah di Masjid Nurul Yaqin, Jalan RA Kartini, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Jumat (30/10/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 11.30 WIB itu, AIPDA Hery Apriadi bertindak sebagai imam sekaligus khatib. Ia menyampaikan khotbah berjudul “Judi Online Petaka Berujung Sengsara” dan mengajak jemaah menjauhi praktik perjudian tersebut.

Wakapolres Singkawang Kompol H. Eko Andi Sutejo mengingatkan masyarakat agar turut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ia juga mengajak warga meningkatkan kepedulian terhadap situasi di sekitar serta tidak mudah terpengaruh aktivitas negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Selain menyampaikan pesan kamtibmas, Polres Singkawang menyerahkan bantuan sembako kepada pengurus masjid atau marbot. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian kepada pengurus rumah ibadah yang turut berperan menjaga dan memakmurkan masjid.

Kegiatan ini diikuti Wakapolres Singkawang, Kasat Samapta, Kasat Pam Obvit, Kasat Tahti, Kasi Humas, Kasi Propam, Kapolsek Singkawang Tengah, KBO Sat Intelkam, KBO Sat Samapta, personel Sat Binmas, serta para kanit dan anggota Polsek Singkawang Tengah.