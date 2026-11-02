Pemkot Singkawang Targetkan Pendapatan Capai Rp400 Juta, Dongkrak PAD lewat RPH Smart Service

PONTIANAK POST – Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan menghadirkan inovasi digitalisasi pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) melalui aplikasi RPH Smart Service. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pelayanan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, Arfani, mengatakan pengembangan aplikasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat. Program itu diselaraskan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan RPH.

Dalam proses pengembangannya, Arfani memimpin pertemuan bersama sejumlah pihak terkait, mulai dari Bank Kalbar yang dihadiri Wakil Kepala Cabang, perwakilan peternak dan pengusaha daging di Kota Singkawang, hingga unsur media. Perwakilan perguruan tinggi di Kota Singkawang juga diundang untuk memberikan masukan terhadap pengembangan program tersebut.

Menurut Arfani, selama ini pengelolaan pelayanan RPH masih dilakukan secara sederhana dan manual. Melalui inovasi RPH Smart Service, sistem pelayanan akan ditransformasikan menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital.

Ia menjelaskan, salah satu tujuan utama inovasi tersebut adalah meningkatkan PAD dari aktivitas pelayanan RPH. Pasalnya, realisasi pendapatan sektor tersebut selama ini belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah kota bersama DPRD, yakni sebesar Rp400 juta.

Advertisement Kondisi tersebut mendorong pihaknya mencari strategi dan metode baru untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari pelayanan RPH.

"Kami berharap melalui RPH Smart Service ini dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu, kami juga ingin semakin banyak peternak, pemotong, maupun pedagang hewan, baik sapi maupun babi, yang melakukan pemotongan di RPH," jelasnya.

Arfani menegaskan, keberadaan RPH tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjamin kesehatan dan keamanan pangan asal hewan yang dikonsumsi masyarakat.

Melalui pemotongan hewan di RPH, kondisi kesehatan hewan dapat diperiksa sehingga daging yang beredar di masyarakat diharapkan memenuhi aspek kesehatan, keamanan, dan higienitas. Selain itu, aspek kehalalan juga menjadi perhatian dalam penyediaan produk pangan asal hewan.

Menurutnya, edukasi kepada peternak, pemotong, pedagang, dan masyarakat juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Terlebih, peredaran produk daging beku dari luar daerah menjadi salah satu tantangan, terutama berkaitan dengan jaminan keamanan, kesegaran, dan kehalalannya.