Singkawang Jadi Tuan Rumah Porsenijar Kalbar 2026, Ribuan Insan Pendidikan Berkumpul

PONTIANAK POST – Kota Singkawang dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga, Seni, dan Motivasi Belajar (Porsenijar) tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 3–6 November 2026 ini menjadi ajang bagi insan pendidikan dari seluruh kabupaten/kota di Kalbar untuk berkompetisi sekaligus mempererat kebersamaan.

Porsenijar 2026 menghadirkan berbagai cabang perlombaan, mulai dari olahraga, seni, sastra, hingga inovasi pembelajaran. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menggali potensi pendidik dan peserta didik, sekaligus mendorong kreativitas dan pembentukan karakter.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Asmadi, mengatakan pihaknya bersyukur dipercaya menjadi tuan rumah. Ia berharap penyelenggaraan kegiatan berjalan sukses dan kontingen Singkawang mampu meraih prestasi.

Advertisement Baca Juga: Kemenkum Kalbar Dorong Raperda Fasilitasi Pesantren Singkawang Jawab Kebutuhan Nyata

"Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai tuan rumah. Harapannya, Singkawang tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga mampu meraih prestasi," ujar Asmadi, Senin (2/11/2026).

Menurut Asmadi, Porsenijar bukan sekadar ajang memperebutkan piala dan medali. Kegiatan ini juga menjadi sarana membangun kebersamaan, memperluas hubungan antara insan pendidikan, serta menumbuhkan budaya kerja sama.

Advertisement Melalui kompetisi yang sehat, peserta diharapkan dapat menerapkan nilai sportivitas, kejujuran, dan integritas.

"Kami ingin seluruh kontingen merasakan suasana yang aman, nyaman, damai, dan penuh kebahagiaan selama di Singkawang. Selamat datang dan selamat bertanding. Mari bersama-sama memajukan dunia pendidikan melalui semangat kolaborasi," tambah Asmadi.

Ia berharap kehadiran peserta dari seluruh kabupaten/kota di Kalbar juga mendorong pertukaran gagasan dan pengalaman yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di daerah masing-masing.

Porsenijar Kalbar 2026 diharapkan melahirkan talenta unggul yang berkarakter dan inovatif serta mampu berkontribusi bagi kemajuan pendidikan.

"Singkawang Hebat, Singkawang Juara, Menuju Indonesia Emas," tutupnya. (har)