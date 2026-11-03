Perbasi Singkawang Bidik Emas Porprov, Turunkan 32 Atlet di Empat Kategori

PONTIANAK POST - Kontingen basket Kota Singkawang bakal tampil dengan kekuatan penuh di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Membawa kekuatan 32 atlet, Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Singkawang memasang target tinggi dengan membidik medali emas di seluruh kategori yang diikuti.

Target tersebut bukan tanpa alasan. Perbasi Singkawang menilai potensi atlet muda yang dimiliki saat ini cukup menjanjikan untuk bersaing dengan tim-tim terbaik dari kabupaten dan kota lain di Kalbar.

Ketua Umum Perbasi Kota Singkawang, Chantal Novyanti, mengatakan pihaknya menerjunkan 32 atlet dan enam ofisial untuk memperkuat kontingen Kota Singkawang. Mereka akan berlaga di empat kategori, yakni 3×3 putra, 3×3 putri, 5×5 putra, dan 5×5 putri.

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“Melihat potensi dan kemampuan pemain muda yang kita miliki, saya optimistis basket Singkawang bisa meraih medali emas di Porprov XIV Kalbar,” kata Chantal, kemarin.

Untuk memastikan kesiapan para pemain, Perbasi Singkawang juga telah memberikan dukungan perlengkapan pertandingan. Mulai dari jaket, training, hingga sepatu telah disiapkan untuk menunjang kebutuhan atlet selama mengikuti kompetisi.

Advertisement Chantal berharap dukungan tersebut dapat menambah motivasi sekaligus membangun kepercayaan diri para pemain saat menghadapi lawan di lapangan.

Namun, di balik target prestasi tersebut, Perbasi Singkawang juga menyoroti pentingnya dukungan jangka panjang terhadap pembinaan olahraga basket. Salah satunya melalui keterlibatan sektor swasta sebagai sponsor.

Menurut Chantal, pembinaan atlet membutuhkan dukungan yang berkelanjutan, baik untuk meningkatkan kualitas latihan, memenuhi kebutuhan kompetisi, maupun membuka kesempatan bagi atlet untuk mengembangkan kemampuan hingga ke tingkat yang lebih tinggi.

“Kami sangat berharap adanya peran aktif pihak swasta untuk menjadi sponsor olahraga basket Singkawang. Dukungan ini penting agar kita bisa mencetak atlet-atlet berprestasi, bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional bahkan internasional,” ujarnya.