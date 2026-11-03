Polisi Sapa Siswa SMA Negeri 5 Singkawang, Ingatkan Bahaya Kenakalan Remaja

PONTIANAK POST - Polres Singkawang mengingatkan pelajar agar menjauhi berbagai perilaku yang dapat merusak masa depan, mulai dari tawuran, geng motor, balap liar, hingga penyalahgunaan narkoba. Edukasi tersebut disampaikan melalui program Polisi Peduli Pendidikan dan Sapa Siswa-Siswi di SMA Negeri 5 Singkawang, Senin (2/11/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 07.00 WIB itu berlangsung di SMA Negeri 5 Singkawang, Jalan Ratu Sepudak, Gang M. Sa'ad, Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara. Kegiatan dipimpin Wakapolres Singkawang Kompol Eko Andi Sutedjo, didampingi sejumlah personel Polres Singkawang dan Polsek Singkawang Utara.

Dalam kegiatan tersebut, para pelajar diberikan pemahaman tentang dampak kenakalan remaja serta konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar aturan. Mereka juga diingatkan untuk menjauhi minuman keras dan berbagai pengaruh negatif lingkungan pergaulan.

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Selain itu, polisi mengajak siswa membangun karakter disiplin dan bertanggung jawab, menghormati guru, menaati tata tertib sekolah, serta terus berupaya meraih prestasi.

Para pelajar juga diingatkan agar tidak melakukan perundungan atau bullying, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Mereka diminta bijak menggunakan teknologi digital dan menghindari judi online, penipuan daring, penyebaran hoaks, serta aktivitas lain yang melanggar hukum.

Advertisement Wakapolres bersama personel turut mengingatkan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Para siswa diminta mematuhi aturan, menggunakan helm berstandar SNI, memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai ketentuan, serta tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Singkawang juga berupaya membangun komunikasi yang lebih dekat dengan lingkungan sekolah. Dengan demikian, pelajar diharapkan tidak ragu menyampaikan aspirasi maupun permasalahan yang mereka hadapi kepada kepolisian.