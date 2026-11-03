148 Anggota Kontingen PGRI Ketapang Ikuti Porsenijar Tingkat Provinsi Kalbar 2026 di Singkawang

PONTIANAK POST - Sebanyak 148 anggota Kontingen PGRI Ketapang siap mengikuti Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar) PGRI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang, pada 2–6 November 2026. Kontingen PGRI Ketapang dilepas langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, di halaman Kantor Bupati Ketapang, Minggu (1/11). Hal ini menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Ketapang terhadap pengembangan potensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya para tenaga pendidik.

Sekretaris PGRI Ketapang, Toyib, mengatakan Kontingen PGRI Ketapang berjumlah 148 orang. Terdiri dari tiga pimpinan kontingen, 61 atlet, 19 ofisial, lima pengurus PGRI, dan 60 pendamping. Kontingen akan mengikuti berbagai cabang olahraga, seni, dan pembelajaran. Cabang olahraga meliputi bulu tangkis putra-putri, bola voli putra-putri, tenis meja putra-putri, futsal, sepak takraw, dan senam beregu. Sementara cabang seni meliputi menyanyi solo, melukis, dan tari tunggal, serta bidang pembelajaran dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, berpesan agar seluruh kontingen menjaga kekompakan, menjunjung tinggi sportivitas, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik selama mengikuti Porsenijar.

“Para peserta tidak hanya membawa nama organisasi, tetapi juga menjadi duta Kabupaten Ketapang. Karena itu, jagalah nama baik daerah dan tampilkan kemampuan terbaik,” pesan Alex.