Kemenhub Dukung Pengembangan Apron dan Taxiway Bandara Singkawang 2027

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Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan, pengembangan bandara menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.

Menurutnya, peningkatan fasilitas juga penting untuk memperkuat kesiapan operasional bandara. Terlebih, operasional Bandara Singkawang sempat terhenti sekitar dua bulan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kami berharap dukungan pemerintah pusat agar fasilitas Bandara Singkawang terus ditingkatkan sehingga mampu melayani kebutuhan penerbangan masyarakat dan mendukung kemajuan daerah,” ujar Tjhai Chui Mie.

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Selain peningkatan apron dan taxiway, rencana pembukaan rute penerbangan baru di luar Jakarta-Singkawang juga mendapat respons positif dari Kemenhub.

Pemkot Singkawang turut mendorong pembentukan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Singkawang sendiri untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kemandirian pengelolaan bandara.

Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Amahai, Direktorat Bandar Udara. Pertemuan dipimpin Kepala Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan Arief Mustofa yang mewakili Direktur Bandar Udara.

Dalam kegiatan itu, Tjhai Chui Mie didampingi Tenaga Ahli Utama Arsitektur dan Perencanaan Kota Hendyanto Lim, Kepala Dinas Perhubungan yang juga Plt Kepala Bappeda, serta jajaran Pemkot Singkawang.