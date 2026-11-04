Porsenijar PGRI 2026 Jadi Ruang Guru Berbagi Inovasi dan Kreativitas

PONTIANAK POST – Pekan Olahraga, Seni, dan Inovasi Pembelajaran Guru (Porsenijar) PGRI 2026 di Kota Singkawang menjadi wadah bagi para pendidik untuk mengembangkan kreativitas, bertukar inovasi pembelajaran, sekaligus menyegarkan diri dari rutinitas mengajar.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat Syarif Faisal Indahmawan Alkadri mengatakan, Porsenijar tidak semata-mata menjadi ajang perlombaan untuk mencari pemenang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman dan kemampuan antarguru dari berbagai daerah.

"Kami berharap Porsenijar ini tidak sekadar menjadi ajang perlombaan untuk mencari pemenang, tetapi juga menjadi ruang bagi para guru untuk saling bertukar kemampuan dan inovasi pembelajaran dari daerah masing-masing," kata Faisal di Singkawang, Selasa (3/11).

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Kegiatan yang berlangsung pada 2–6 November 2026 itu diharapkan dapat mendorong kreativitas guru sekaligus memberikan kesempatan untuk menyegarkan diri dari rutinitas pembelajaran.

Menurut Faisal, kesehatan fisik dan psikologis guru menjadi faktor penting dalam menunjang tugas pendidikan. Melalui olahraga, seni, dan inovasi pembelajaran, para pendidik diharapkan memperoleh semangat baru yang dapat diterapkan di sekolah masing-masing.

Advertisement "Dengan demikian, ketika kembali ke kelas, para guru memiliki metode dan semangat baru sehingga proses pembelajaran menjadi lebih hidup, bermakna, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan kita," tuturnya.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi mengapresiasi Kota Singkawang yang menjadi tuan rumah kegiatan tingkat Provinsi Kalbar tersebut. Dia menilai keberagaman dan toleransi menjadi keunggulan Singkawang yang dikenal hingga tingkat nasional dan internasional.

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"Saya sangat bangga Singkawang menjadi tuan rumah. Singkawang itu kota kecil, tetapi membahana di dunia nasional maupun internasional karena satu prinsip, the most tolerant city. Itu yang membuat saya sangat terharu," katanya.

Unifah menjelaskan, Porsenijar merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Guru Nasional sekaligus momentum bagi pendidik untuk mengembangkan kemampuan di luar kegiatan belajar mengajar.

Menurut dia, olahraga penting untuk menjaga kesehatan fisik, seni membangun kehalusan rasa, sedangkan pembelajaran menjadi ruang bagi guru untuk menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.