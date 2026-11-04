Pemkot Singkawang Ajukan Tiga Raperda ke DPRD, Bahas APBD 2027 hingga Hak Disabilitas

PONTIANAK POST – Pemerintah Kota Singkawang mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mengoptimalkan aset daerah, serta meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Ketiga Raperda tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin melalui Nota Pengantar dalam rapat paripurna DPRD Kota Singkawang di Ruang Utama DPRD, Senin (2/11)

Tiga Raperda yang diajukan meliputi APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2027, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

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Muhammadin mengatakan, penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD).

Sementara itu, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah diharapkan dapat menciptakan tata kelola aset yang tertib, aman, dan transparan. Pengelolaan aset juga perlu dioptimalkan agar lebih produktif dan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Advertisement Adapun Raperda tentang Penyandang Disabilitas menjadi upaya pemerintah daerah memperkuat komitmen mewujudkan Singkawang sebagai kota inklusif.

“Pemenuhan hak penyandang disabilitas harus diwujudkan melalui aksesibilitas, pendidikan, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, serta perlindungan dari diskriminasi,” kata Muhammadin.