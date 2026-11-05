Atlet Balap Sepeda Singkawang Raih Emas dan Perunggu di Porprov XIV Kalbar 2026

PONTIANAK POST – Cabang olahraga balap sepeda menyumbangkan satu medali emas dan satu perunggu bagi Kota Singkawang pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Dua medali tersebut diraih atlet Indonesian Cycling Federation (ICF) Kota Singkawang melalui kategori Mountain Bike (MTB) Men Youth U16 dan MTB Men Junior U19.

Sekretaris ICF Kota Singkawang Tommy Sudayat mengatakan, capaian tersebut menjadi hasil pembinaan atlet muda yang dilakukan secara berjenjang.

Medali emas dipersembahkan Abrar Fikri Wijaya pada kategori MTB Men Youth U16. Sementara posisi kedua dan ketiga masing-masing diraih pesepeda dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Advertisement Baca Juga: Atlet Tenis Mempawah Muhammad Fahril Siap Berlaga di Bali Open Piala Gubernur Bali 2026

Rekan setim Abrar, Delvin Marcelinno, yang juga turun di kelompok U16, finis di posisi kesembilan.

Pada kategori MTB Men Junior U19, Singkawang kembali meraih medali melalui Arya Nurdiansyah. Ia berhasil finis di posisi ketiga setelah sempat memimpin balapan pada lap pertama.

Advertisement Persaingan semakin ketat pada lap-lap berikutnya hingga Arya harus turun ke posisi ketiga. Hasil tersebut mengantarkannya meraih medali perunggu.

Sementara itu, pesepeda Singkawang lainnya, Rizki Sandra, menyelesaikan lomba di posisi kelima pada kategori U19.

Tommy mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah membawa pulang medali untuk Singkawang. Menurutnya, capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pembinaan balap sepeda ke depan.

"Prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi para atlet dan pelatih, tetapi juga menjadi suntikan semangat bagi pembinaan olahraga sepeda di Kota Singkawang ke depan," ujarnya, Rabu (4/11/2026).

Ketua KONI Singkawang Bambang Stiadi juga mengucapkan selamat kepada Abrar dan Arya atas raihan medali emas dan perunggu tersebut.