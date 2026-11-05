Delapan Fraksi DPRD Singkawang Kawal Tiga Raperda, Mulai APBD 2027 hingga Perlindungan Disabilitas

PONTIANAK POST – Sebanyak delapan fraksi DPRD Kota Singkawang menyampaikan pemandangan umum terhadap tiga rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan pemerintah kota dalam rapat paripurna di Ruang Utama DPRD Kota Singkawang, Selasa (3/11/2026) malam.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang Karmayadi. Tiga raperda yang dibahas meliputi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Karmayadi mengatakan, ketiga raperda tersebut memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan Kota Singkawang. Raperda APBD 2027 menjadi dasar kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan, sedangkan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan untuk mewujudkan tata kelola aset yang tertib, akuntabel, dan transparan.

Sementara itu, Raperda Disabilitas diharapkan menjadi landasan pemenuhan hak dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Secara umum, delapan fraksi mengapresiasi pengajuan ketiga raperda tersebut. Namun, mereka juga menyampaikan sejumlah catatan, pertanyaan, dan masukan untuk menyempurnakan substansinya.

Advertisement Dalam pembahasan pengelolaan barang milik daerah, sejumlah fraksi menekankan pentingnya tata kelola aset yang tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan asli daerah (PAD) serta mencegah penyalahgunaan aset.

Raperda Disabilitas juga mendapat perhatian khusus. Seluruh fraksi disebut mendukung regulasi tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan Singkawang sebagai kota yang toleran dan inklusif.

Dukungan itu, menurut Karmayadi, perlu diwujudkan melalui aksesibilitas infrastruktur publik, kesempatan kerja, pendidikan inklusif, serta layanan sosial yang adil bagi penyandang disabilitas.

"Supaya mereka (penyandang disabilitas) dapat memperoleh akses pelayanan publik yang setara, mulai dari pendidikan, kesempatan kerja hingga fasilitas umum melalui pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas," ujar Karmayadi.

"Seluruh fraksi sepakat dan memberikan dukungan terhadap raperda ini sebagai bentuk komitmen Singkawang sebagai kota yang toleran dan inklusif," katanya.