Tjhai Chui Mie Dorong Guru Singkawang Kuasai AI Lewat Kerja Sama dengan Google Education

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Singkawang mendorong peningkatan kompetensi guru dalam menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) melalui kerja sama dengan Google Education.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan, kerja sama tersebut telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) dan akan ditindaklanjuti dengan pelatihan digitalisasi bagi tenaga pendidik.

"Kita sudah melakukan nota kesepahaman dengan Google Education. Nantinya guru akan mendapatkan pelatihan digitalisasi. Guru yang sudah dilatih diharapkan dapat mengajarkan kembali pengetahuan tersebut kepada guru lainnya," kata Tjhai Chui Mie di Singkawang, Rabu (4/11).

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Menurut dia, penguasaan teknologi menjadi kebutuhan seiring perkembangan zaman yang turut mengubah pola pembelajaran di sekolah. Guru perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan proses belajar mengajar yang lebih menarik dan interaktif.

Perkembangan AI, lanjut dia, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi dunia pendidikan. Guru perlu memahami teknologi tersebut agar dapat membimbing siswa menggunakannya secara tepat dan bertanggung jawab.

Advertisement "Jangan sampai anak-anak lebih pintar dari gurunya karena menggunakan AI. Sekarang justru bagaimana guru mengajarkan anak-anak agar bisa menggunakan AI dengan baik, bukan AI yang menggunakan kita," ujarnya.