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Singkawang

Tiga Pohon Tumbang di Singkawang, Warga dan Aparat Kompak Membersihkan

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Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
Personel Polres Singkawang bersama petugas DLH dan masyarakat membersihkan pohon tumbang yang menghalangi badan jalan di Kota Singkawang, Rabu (4/11) sore.
Personel Polres Singkawang bersama petugas DLH dan masyarakat membersihkan pohon tumbang yang menghalangi badan jalan di Kota Singkawang, Rabu (4/11) sore.

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PONTIANAK POST  – Tiga titik jalan di Kota Singkawang terganggu akibat pohon tumbang, Rabu (4/11) sore. Personel Polres Singkawang bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan masyarakat bergerak membersihkan batang serta ranting pohon yang melintang di badan jalan.

Pohon tumbang terjadi di Jalan Terminal Induk, Jalan Pangeran Diponegoro, dan Jalan Kalimantan. Keberadaannya berpotensi membahayakan pengguna jalan sekaligus menghambat kelancaran arus lalu lintas.

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Personel kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk membantu proses pembersihan dan evakuasi. Bersama petugas DLH dan warga, mereka menyingkirkan bagian pohon yang menghalangi jalan agar akses dapat kembali digunakan masyarakat.

Selain membantu evakuasi, polisi juga melakukan upaya pengamanan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi risiko terhadap pengendara dan pengguna jalan lainnya.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk respons kepolisian terhadap situasi yang berpotensi mengganggu keselamatan dan aktivitas masyarakat. Sinergi dengan DLH dan warga juga mempercepat penanganan di tiga lokasi tersebut.

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Polres Singkawang menegaskan komitmennya untuk hadir membantu masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga saat terjadi kondisi darurat yang membutuhkan penanganan bersama.

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Editor : Aristono Edi Kiswantoro
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