DPRD Singkawang Soroti Pengerjaan Ulang Jalan Berpaving, Bisa Picu Genangan Rumah Warga

PONTIANAK POST – Anggota DPRD Kota Singkawang Tjhai Bui Liong menyoroti pengerjaan ulang sejumlah jalan permukiman yang kondisinya masih relatif baik untuk diganti menggunakan paving block. Kebijakan tersebut dinilai perlu dievaluasi karena menyangkut ketepatan penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap lingkungan permukiman.

Menurut Tjhai, paving block dapat digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan kondisi setiap ruas, tingkat kerusakan, serta kebutuhan masyarakat.

Advertisement Jalan beraspal yang masih layak atau hanya mengalami kerusakan ringan, menurutnya, cukup dipelihara atau diperbaiki sesuai kebutuhan. Pembongkaran dan pembangunan ulang perlu didasarkan pada kajian teknis agar anggaran daerah digunakan secara efisien.

“Mun Duit Tebayak, Paving Jak Semue Jalan,” sindir Tjhai menggunakan ungkapan lokal Singkawang.

Selain efisiensi anggaran, Tjhai juga menyoroti dampak peninggian permukaan jalan terhadap rumah warga. Sejumlah warga mengeluhkan posisi jalan yang menjadi lebih tinggi dibandingkan lantai rumah mereka.

Advertisement Kondisi tersebut dikhawatirkan mengubah arah aliran air hujan. Jika elevasi jalan, kemiringan permukaan, dan drainase tidak diperhitungkan dengan baik, air berpotensi mengalir ke pekarangan hingga masuk ke rumah warga.

Karena itu, setiap pekerjaan peningkatan jalan perlu memperhatikan ketinggian badan jalan, lantai rumah, kemiringan permukaan, dan sistem pembuangan air.

Tjhai juga menyoroti penggunaan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Jalan Lingkungan Kelurahan dan Kecamatan (P2JLKK) sebagai dasar penggunaan paving block.

Pasal 3 ayat (1) huruf d dalam peraturan tersebut menetapkan paving block sebagai material utama untuk pekerjaan pembangunan atau peningkatan infrastruktur jalan dalam program P2JLKK. Namun, ketentuan itu perlu diterapkan sesuai ruang lingkup program dan kebutuhan masing-masing ruas jalan.