Atlet Balap Sepeda Singkawang Raih Emas dan Perunggu pada Porprov XIV Kalbar 2026

PONTIANAK POST – Atlet balap sepeda kontingen Indonesian Cycling Federation (ICF) Singkawang, Akbar Fikri Wijaya, meraih medali emas kategori Men Youth MTB-XCO pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat di Sirkuit SSA Pontianak, Rabu (4/11/2026).

Medali perunggu diraih Arya Nurdiansyah pada kategori Men Junior MTB-XCO. Ia finis di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 jam 7 menit 35 detik.

Ketua KONI Kota Singkawang Bambang Stiadi mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, medali emas pertama dari cabang olahraga balap sepeda diharapkan memacu semangat atlet dari cabang olahraga lain untuk meraih prestasi.

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"Saya selaku Ketua KONI memberikan apresiasi perolehan medali emas pertama dan medali perunggu di hari ketiga Porprov di balap sepeda. Di duatlon kita gagal meraih emas dengan posisi keempat (Gilang), namun pada balap sepeda kita berhasil meraih medali emas atas nama Akbar. Tentunya memperoleh medali ini memicu cabor lain untuk meraih emas, target kita adalah emas," paparnya.

Official kontingen ICF Singkawang, Heri Suharsono, juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pencapaian tersebut, termasuk pelatih Riyadi dan perwakilan ICF Singkawang, Syarif Hadid Alkadrie.

Advertisement "Medali emas dan medali perunggu telah menjadi tradisi bagi kami dan khusus balap sepeda maka harus menjadi tradisi medali emas," ujar Heri.

Pelatih balap sepeda Riyadi mengatakan, raihan dua medali tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi atlet lainnya.