Wali Kota Singkawang Sambut Rakerda REI Kalbar, Bahas Pengembangan Sektor Perumahan

PONTIANAK POST - Kota Singkawang menjadi tuan rumah Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Realestat Indonesia (REI) Kalimantan Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 18–19 November 2026.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyambut baik rencana kegiatan tersebut saat menerima audiensi pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI Kalbar, Kamis (5/11/2026).

Dalam pertemuan itu, pengurus DPD REI Kalbar menyampaikan rencana pelaksanaan Rakerda sekaligus membahas dukungan Pemerintah Kota Singkawang untuk kelancaran kegiatan.

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Tjhai Chui Mie mengatakan, Rakerda diharapkan menjadi ruang untuk mempererat sinergi dan membangun kolaborasi antara REI dan pemerintah kota, khususnya dalam pengembangan sektor perumahan dan kawasan permukiman.

"Kegiatan Rakerda nanti diharapkan menjadi ruang untuk mempererat sinergi dan membangun kolaborasi yang lebih kuat antara REI dan Pemerintah Kota Singkawang," ujarnya.

Advertisement Menurut dia, pengembangan sektor perumahan perlu didukung berbagai pihak agar dapat mendorong penyediaan hunian yang layak, tertata, dan terjangkau bagi masyarakat.

Audiensi tersebut juga menjadi forum koordinasi awal terkait kebutuhan penyelenggaraan Rakerda, mulai dari kesiapan tempat, dukungan fasilitas, hingga koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Tjhai Chui Mie berharap Rakerda tersebut menghasilkan gagasan dan rekomendasi strategis bagi pengembangan sektor realestat di Kalbar.