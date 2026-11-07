Tingkatkan Kenyamanan Penumpang, Bandara Singkawang Terima Bantuan 23 Kursi dari Donatur

PONTIANAK POST – Sebanyak 23 unit kursi bantuan dari 14 donatur menambah fasilitas ruang tunggu Bandara Singkawang. Bantuan tersebut diharapkan meningkatkan kenyamanan penumpang, terutama saat jumlah pengguna jasa penerbangan meningkat.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyampaikan apresiasi kepada para donatur yang telah membantu memenuhi kebutuhan fasilitas bandara. Menurutnya, tambahan kursi itu menjadi solusi atas keterbatasan tempat duduk yang selama ini dikeluhkan penumpang.

“Atas nama Pemerintah Kota Singkawang, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh donatur yang telah ikut berpartisipasi memberikan kursi untuk ruang tunggu penumpang,” ujarnya, Rabu (4/11).

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Ia menyebutkan, setiap unit kursi dapat menampung sekitar tiga hingga empat orang. Dengan tambahan 23 unit, diharapkan tidak ada lagi penumpang yang terpaksa berdiri atau duduk di lantai saat menunggu keberangkatan.

“Dengan adanya penambahan kursi ini, semakin banyak penumpang yang bisa duduk dengan nyaman. Jadi, tidak ada lagi penumpang yang harus berdiri ataupun duduk di lantai karena keterbatasan tempat duduk,” katanya.

Advertisement Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel) Bandara Singkawang Ilham Hafizi mengatakan, bantuan tersebut membantu meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Sebelumnya, ketersediaan kursi di terminal masih terbatas.

Menurutnya, kebutuhan tempat duduk semakin penting karena terdapat dua penerbangan dengan jadwal berdekatan. Kondisi itu dapat membuat jumlah penumpang di ruang tunggu meningkat dalam waktu bersamaan.

“Saya juga mewakili pihak bandara turut mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada donatur yang telah menghibahkan kursi ruang tunggu,” katanya.

Ilham mengatakan, pihak bandara terbuka terhadap dukungan berbagai pihak untuk melengkapi fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa penerbangan.

“Kami sangat terbuka sekali apabila ada bantuan yang diberikan, karena sangat berarti dalam menunjang kebutuhan pelayanan penumpang,” ujarnya. (har)