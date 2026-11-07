Overstay Lima Bulan, WNA Taiwan Dideportasi Imigrasi Singkawang ke Negara Asalnya

PONTIANAK POST - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang mendeportasi seorang warga negara Taiwan berinisial AHC karena izin tinggalnya telah berakhir sekitar lima bulan.

“AHC diduga melanggar ketentuan izin tinggal di wilayah Indonesia dengan masa overstay selama kurang lebih lima bulan,” kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Achmad Aswira di Singkawang, Jumat (6/11).

Penanganan kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada Rabu (28/10) terkait dugaan keberadaan orang asing yang telah melampaui batas izin tinggal di Kota Singkawang.

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Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penelusuran pada Kamis (29/10). Dengan bantuan masyarakat setempat, petugas menemukan AHC di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

Dari pemeriksaan awal, diketahui AHC merupakan mantan warga negara Indonesia (eks-WNI). Izin tinggalnya telah berakhir pada 13 Juni 2026 sehingga mengalami overstay sekitar lima bulan.

Advertisement AHC kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Singkawang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, meliputi dokumen perjalanan, status kewarganegaraan, izin tinggal, serta aktivitasnya selama berada di Indonesia.

“Setelah melalui proses pemeriksaan dan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kantor Imigrasi Singkawang melaksanakan pengawalan pendeportasian terhadap WNA tersebut pada Rabu (4/11),” kata Achmad.

Petugas mengawal AHC dari Kantor Imigrasi Singkawang menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Dari bandara tersebut, AHC diberangkatkan ke Taiwan.