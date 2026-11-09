Satu Anak Meninggal akibat DBD di Singkawang, Dinkes Lakukan Fogging

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kota Singkawang, dr. Achmad Hardin, (MC)

PONTIANAK POST - Seorang anak di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, meninggal dunia akibat demam berdarah dengue (DBD) setelah menjalani perawatan selama satu hari di Rumah Sakit Umum Vincentius Singkawang.

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) setempat telah melakukan penyelidikan epidemiologi dan pengasapan atau fogging di lingkungan sekolah korban.

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Kepala Dinas Kesehatan dan KB Singkawang Achmad Hardin mengatakan, pasien meninggal dunia dalam kondisi dengue shock syndrome (DSS) atau sindrom syok dengue.

"Setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas Dinkes langsung mendatangi rumah dan sekolah almarhum untuk melakukan penyelidikan epidemiologi," kata Hardin di Singkawang, Senin (9/11).

Fogging Dilakukan di Sekolah Korban

Sebagai langkah pencegahan, petugas kesehatan telah melakukan fogging di lingkungan sekolah tempat korban menempuh pendidikan. Sementara pengasapan di sekitar rumah korban masih ditunda untuk menghormati keluarga yang sedang berduka.

Hardin mengatakan, hasil peninjauan awal menunjukkan kondisi sanitasi di lingkungan tempat tinggal korban masih kurang baik.

Menurutnya, lingkungan yang berpotensi menimbulkan genangan air perlu mendapat perhatian karena dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus dengue.

Hingga saat ini, baru satu kasus kematian akibat DBD yang dilaporkan di Singkawang pada periode tersebut. Meski demikian, kejadian ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama memasuki musim pancaroba.

"Perubahan cuaca dari panas ke hujan memungkinkan nyamuk berkembang biak. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kebersihan lingkungan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk," ujarnya.

Dinkes Ingatkan Masyarakat Terapkan 5M

Hardin mengimbau masyarakat melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 5M. Kegiatan tersebut meliputi menguras dan menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang berpotensi menampung air, memantau jentik nyamuk, serta menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan losion antinyamuk atau kelambu.

Ia menegaskan, pencegahan DBD tidak cukup hanya mengandalkan fogging. Pengasapan hanya efektif membunuh nyamuk dewasa dan tidak memberantas jentik yang berkembang di tempat penampungan air.

"Kuncinya ada pada gerakan bersama. Setiap rumah harus rutin memeriksa dan membersihkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk," katanya.

Selain menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat juga diminta segera membawa anggota keluarga ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD.

Gejala tersebut antara lain demam tinggi mendadak, nyeri sendi, nyeri di belakang mata, mual, hingga munculnya bintik-bintik merah pada kulit.

Menurut Hardin, penanganan sejak dini diperlukan untuk mencegah kondisi pasien semakin memburuk. Sebab, DBD dapat berkembang menjadi fase syok yang mengancam keselamatan jiwa.*