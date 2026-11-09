Gadis Kalbar Nyaris Jadi Pengantin Pesanan ke Tiongkok, Uang Mahar Rp30 Juta

PONTIANAK POST – Seorang perempuan belia berusia 19 tahun asal Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, nyaris menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus pengantin pesanan ke Tiongkok. Rencana keberangkatannya bersama orang tua digagalkan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Kalimantan Barat (Kalbar) di Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya.

Korban bahkan telah bertunangan dengan pria warga negara Tiongkok dan menerima cincin, gelang emas, serta uang mahar Rp30 juta. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Kalbar Kombes Pol Rusdiani mengatakan, kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi rencana pemberangkatan korban. Penyelidikan mengarah ke Hotel Home Inn, Jalan Hijas, Pontianak. Pada Selasa (20/10), korban dan orang tuanya menginap di hotel tersebut sebelum berangkat keesokan harinya.

Advertisement Rabu (21/10) sekitar pukul 07.28 WIB, petugas membuntuti mobil yang membawa korban menuju Bandara Supadio. Polisi kemudian menggagalkan keberangkatannya dan membawanya ke Mapolda Kalbar untuk pemeriksaan.

Polisi turut mengamankan dua perempuan berinisial L dan LKS yang diduga menjadi perantara atau makcomblang. Keduanya kini ditahan di Rumah Tahanan Polda Kalbar.

Menurut Rusdiani, praktik tersebut diduga telah dilakukan terhadap empat perempuan. Dua di antaranya berhasil diberangkatkan ke Tiongkok, sedangkan satu orang lainnya gagal setelah diamankan Imigrasi di Jakarta. Korban asal Selakau disiapkan sebagai pengganti untuk pemberangkatan berikutnya.

Advertisement "Untuk kasus pertama, kejadian ini sudah pernah dilakukan sebanyak empat kali. Tersangka sudah berhasil mengirimkan dua korban ke Tiongkok. Kemudian, untuk yang ketiga prosesnya gagal karena saat itu mereka ditangkap Imigrasi di Jakarta. Akhirnya, korban yang keempat ini menjadi penggantinya karena ada permintaan pengganti setelah sebelumnya gagal. Namun, kami juga berhasil menggagalkannya di Bandara Supadio," kata Rusdiani saat konferensi pers di Mapolda Kalbar, Senin (9/11).

Kedua perantara diduga mendapat fasilitas perjalanan, termasuk tiket dan penginapan yang dibayar pihak di Tiongkok. Masing-masing juga menerima uang Rp1,5 juta. Sementara korban dijanjikan menikah dengan pria yang telah dikenalkan kepadanya. Uang mahar Rp30 juta digunakan untuk membayar utang keluarga. "Memang rencananya menjadi istri karena sebelumnya sudah bertunangan di Pontianak," ujar Rusdiani.

Polisi mengkhawatirkan nasib korban jika sampai diberangkatkan. Penyidik tidak dapat memastikan apakah perkawinan yang dijanjikan akan berlangsung sesuai kesepakatan atau berubah setelah korban tiba di Tiongkok.

Pemeriksaan juga terkendala komunikasi karena korban hanya bisa berbahasa Khek dan tidak memahami bahasa Indonesia. Dia bahkan beberapa kali pingsan saat dimintai keterangan.