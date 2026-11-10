Cegah Bullying Sejak Dini, Kapolsek Singkawang Selatan Edukasi Siswa SDN 45 tentang Perundungan

PONTIANAK POST - Kapolsek Singkawang Selatan IPTU Dian Edi Sarwono mengedukasi siswa SDN 45 Singkawang tentang bahaya perundungan atau bullying, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Polisi Peduli Pendidikan (Polidik).

Dalam kegiatan yang didampingi Kepala SDN 45 Singkawang Alimin itu, Dian menjelaskan perundungan tidak hanya berupa tindakan kekerasan fisik, tetapi juga ejekan, hinaan, ancaman, pengucilan, hingga tindakan menyakiti orang lain melalui media sosial.

"Para siswa diajak memahami bahwa setiap perkataan dan perbuatan memiliki dampak terhadap perasaan orang lain sehingga penting untuk selalu menjaga sikap dan perilaku dalam pergaulan sehari-hari," katanya.

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Ia mengingatkan para siswa agar tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk mengejek atau merendahkan teman. Sebaliknya, mereka diajak saling menghormati, menghargai, menjaga kerukunan, dan membangun persahabatan.

Dian juga berpesan agar siswa tidak takut melapor kepada guru, kepala sekolah, maupun orang tua apabila mengalami atau mengetahui tindakan perundungan.