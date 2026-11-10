Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Singkawang

Cegah Bullying Sejak Dini, Kapolsek Singkawang Selatan Edukasi Siswa SDN 45 tentang Perundungan

H
Penulis: Hari Kurniathama
Kapolsek Singkawang Selatan IPTU Dian Edi Sarwono mengedukasi siswa SDN 45 Singkawang tentang bahaya perundungan atau bullying, Senin (9/11). (ISTIMEWA)
Kapolsek Singkawang Selatan IPTU Dian Edi Sarwono mengedukasi siswa SDN 45 Singkawang tentang bahaya perundungan atau bullying, Senin (9/11). (ISTIMEWA)

Advertisement

PONTIANAK POST - Kapolsek Singkawang Selatan IPTU Dian Edi Sarwono mengedukasi siswa SDN 45 Singkawang tentang bahaya perundungan atau bullying, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Polisi Peduli Pendidikan (Polidik).

Dalam kegiatan yang didampingi Kepala SDN 45 Singkawang Alimin itu, Dian menjelaskan perundungan tidak hanya berupa tindakan kekerasan fisik, tetapi juga ejekan, hinaan, ancaman, pengucilan, hingga tindakan menyakiti orang lain melalui media sosial.

"Para siswa diajak memahami bahwa setiap perkataan dan perbuatan memiliki dampak terhadap perasaan orang lain sehingga penting untuk selalu menjaga sikap dan perilaku dalam pergaulan sehari-hari," katanya.

Advertisement

Baca Juga: Delapan Fraksi DPRD Singkawang Kawal Tiga Raperda, Mulai APBD 2027 hingga Perlindungan Disabilitas

Ia mengingatkan para siswa agar tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk mengejek atau merendahkan teman. Sebaliknya, mereka diajak saling menghormati, menghargai, menjaga kerukunan, dan membangun persahabatan.

Dian juga berpesan agar siswa tidak takut melapor kepada guru, kepala sekolah, maupun orang tua apabila mengalami atau mengetahui tindakan perundungan.

Advertisement

"Melalui kegiatan Polidik ini, diharapkan para siswa semakin memahami bahaya bullying serta memiliki keberanian untuk menolak segala bentuk perundungan," ujarnya.(har)

 

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Satu Anak Meninggal akibat DBD di Singkawang, Dinkes Lakukan Fogging

Satu Anak Meninggal akibat DBD di Singkawang, Dinkes Lakukan Fogging

Seorang anak di Singkawang meninggal dunia akibat DBD setelah menjalani perawatan selama satu hari. Dinkes setempat melakukan fogging

Pertamina Cek BBM di SPBU Setapuk Singkawang

Pertamina Cek BBM di SPBU Setapuk Singkawang

Polres Singkawang bersama Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan stok BBM di SPBU Jalan Ratu Sepudak Singkawang Utara aman hingga 10

Overstay Lima Bulan, WNA Taiwan Dideportasi Imigrasi Singkawang ke Negara Asalnya

Overstay Lima Bulan, WNA Taiwan Dideportasi Imigrasi Singkawang ke Negara Asalnya

Imigrasi Singkawang mendeportasi WNA Taiwan berinisial AHC setelah izin tinggalnya berakhir atau overstay selama lima bulan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer