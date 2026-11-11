ASN Singkawang Keluhkan TPP ke-13 Tak Kunjung Cair, Biaya Pendidikan Anak Jadi Kekhawatiran

PONTIANAK POST – Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang mengeluhkan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ke-13 yang belum cair sejak Juni 2026. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian karena tunjangan tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Salah seorang ASN yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, para pegawai tetap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, mereka berharap hak yang telah dinantikan selama berbulan-bulan itu segera direalisasikan.

"Sudah berbulan-bulan kami menunggu dengan sabar, berharap setiap awal bulan akan ada kabar baik, namun hingga hari ini, November 2026, kabar yang kami nantikan itu belum juga datang," ungkapnya.

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Menurutnya, TPP ke-13 tersebut akan digunakan untuk membiayai pendaftaran dan kebutuhan sekolah anak-anak mereka.

"Anak-anak kami adalah masa depan kami, masa depan Singkawang, dan masa depan bangsa ini. Kami ingin mereka bisa bersekolah dengan tenang, tanpa harus merasa malu karena belum membayar biaya pendaftaran, tanpa harus tertinggal karena terkendala administrasi, dan tanpa harus melihat orang tuanya kebingungan mencari pinjaman ke sana ke mari," pungkasnya.

Advertisement Dia menegaskan, para ASN tidak menuntut lebih, melainkan berharap hak yang seharusnya diterima segera disalurkan.

"Kami tidak pernah menuntut lebih. Kami hanya memohon agar apa yang sudah menjadi hak kami, yang sudah diatur dan sudah seharusnya kami terima, dapat segera disalurkan. Karena kami yakin, pemerintah kita adalah pemerintah yang peduli dan memahami jeritan hati pegawainya," tuturnya.

Dia berharap perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN dan keluarganya sejalan dengan jargon Singkawang Hebat, Singkawang Juara.

"Kami percaya, Singkawang yang hebat adalah Singkawang yang memperhatikan kesejahteraan aparatur dan keluarganya. Singkawang yang juara adalah Singkawang yang tidak membiarkan anak-anak pegawainya tertunda pendidikannya karena hak orang tuanya belum tersalurkan," ujarnya.

Para ASN pun meminta Wali Kota Singkawang dan jajaran terkait memberikan penjelasan serta kepastian pencairan TPP ke-13.