Polres Singkawang Ajak Personel Teladani Perjuangan dan Pengabdian Para Pahlawan

PONTIANAK POST - Polres Singkawang menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan 2026 di halaman Mapolres Singkawang, Jalan Firdaus H. Rais II, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Selasa (10/11).

Upacara bertema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan” itu dipimpin Wakapolres Singkawang Kompol Eko Andi Sutejo, S.H., M.M. Kegiatan diikuti pejabat utama, para perwira, personel Polres dan Polsek jajaran, serta PNS Polres Singkawang.

Rangkaian upacara meliputi pengibaran Bendera Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, serta pesan-pesan pahlawan.

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Dalam amanatnya, Eko mengatakan, peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk meneladani keberanian, pengabdian, persatuan, dan kepedulian para pejuang bangsa.

Menurutnya, semangat kepahlawanan harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kepedulian terhadap sesama. “Bagi anggota Polri, nilai tersebut dapat diterapkan melalui pengabdian yang tulus, pelayanan humanis, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.