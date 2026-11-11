Diskominfo Singkawang Evaluasi CCTV Pantau Kota, Sejumlah Titik Diusulkan Ditambah

Ilustrasi - Kamera pengawas.

Advertisement PONTIANAK POST – Kebutuhan pengawasan keamanan dan ketertiban di Kota Singkawang mendorong sejumlah stakeholder mengusulkan penambahan kamera pengawas atau CCTV. Lokasi yang menjadi perhatian antara lain kawasan pasar, persimpangan rawan kecelakaan, dan taman kota.

Usulan tersebut disampaikan dalam evaluasi pengelolaan CCTV Pantau Kota Singkawang yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Singkawang di TCM Room Kantor Wali Kota, Rabu (11/11/2026). Kegiatan dipimpin Kepala Diskominfo Singkawang, Chantal Novyanti.

Dalam evaluasi itu, Chantal mengungkapkan saat ini terdapat 72 kamera CCTV yang telah terintegrasi melalui skema berbagi pakai. Sebanyak 17 titik di antaranya merupakan kontribusi masyarakat dan sektor swasta.

Advertisement Menurutnya, kolaborasi tersebut dikembangkan untuk memperluas jangkauan pengawasan tanpa sepenuhnya bergantung pada pengadaan melalui APBD. Sebab, kebutuhan akses rekaman CCTV terus meningkat, sementara keterbatasan anggaran dan belum terjangkaunya sejumlah kawasan vital masih menjadi tantangan.

“Melalui kolaborasi dan berbagi pakai CCTV, kita berupaya mengoptimalkan infrastruktur yang sudah tersedia sekaligus memperluas jangkauan pengawasan,” kata Chantal.

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12 Titik CCTV Bisa Diakses Masyarakat

Saat ini, 12 titik CCTV Pantau Kota dapat diakses masyarakat melalui situs pantau.singkawangkota.go.id dan aplikasi CCTV Pantau Singkawang.

Sistem tersebut juga menyediakan layanan permintaan rekaman untuk kebutuhan tertentu, termasuk sebagai bukti pendukung investigasi kecelakaan.

Dalam evaluasi tersebut, sejumlah stakeholder menyampaikan usulan penambahan kamera berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Perwakilan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polres Singkawang, Slamet, mengusulkan penambahan CCTV di kawasan pasar dan pusat keramaian. Lokasi tersebut dinilai membutuhkan pengawasan lebih intensif untuk mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sementara itu, Willy dari PT Jasa Raharja menyoroti tingginya angka santunan kecelakaan di wilayah Singkawang Barat. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan agar kawasan itu diprioritaskan dalam penambahan CCTV, khususnya di lokasi rawan kecelakaan lalu lintas.

Usulan lain disampaikan perwakilan Dinas Perhubungan Singkawang. Edy Syahbana mengusulkan pemasangan CCTV di kawasan Simpang Bandara untuk memantau pergerakan arus lalu lintas.

Dishub juga mengusulkan penambahan pengeras suara atau TOA pada APILL di Simpang RA Kartini dan Simpang Firdaus, tepat di depan Kantor Wali Kota. Fasilitas tersebut diharapkan mendukung penyampaian informasi dan imbauan kepada pengguna jalan.

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Taman Kota Jadi Perhatian Pengawasan Malam Hari

Dari sisi pelayanan kedaruratan, Kabid Aplikasi dan Informatika (Aptika) Diskominfo Singkawang, Hery Ristiawan, menilai pengawasan kawasan taman pada malam hari perlu diperkuat melalui dukungan Agen Call Center 112.

Langkah tersebut diharapkan membantu mencegah vandalisme sekaligus menjaga fasilitas umum.

Adapun Danan dari Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan penggunaan CCTV jenis PTZ (Pan-Tilt-Zoom) di sejumlah taman kota. Kamera dengan kemampuan bergerak dan memperbesar tampilan itu dinilai dapat memberikan jangkauan pengawasan lebih luas.

Taman Roban juga diusulkan menjadi salah satu lokasi penambahan kamera.

Chantal mengatakan berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Diskominfo dalam menentukan pengembangan dan penempatan CCTV berikutnya agar lebih tepat sasaran. Pengembangan itu diharapkan mendukung keamanan, keselamatan lalu lintas, ketertiban umum, serta perlindungan fasilitas publik.