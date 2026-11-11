Singkawang Digitalisasi Pelayanan Rumah Potong Hewan lewat RPH Smart Service

Kepala DPKPP Singkawang, Arfani menyerahkan dokumen Proyek Perubahan "RPH Smart Service" kepala Kepla Diskominfo, Chantal Novyanti, Senin (9/11/2026). (Kominfo Skw)

Advertisement PONTIANAK POST – Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kota Singkawang menyiapkan inovasi RPH Smart Service untuk membenahi tata kelola pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH). Sistem berbasis digital ini diharapkan meningkatkan pemanfaatan fasilitas, memperkuat keamanan pangan asal hewan, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rancangan proyek perubahan tersebut disampaikan Kepala DPKPP Singkawang, Arfani, saat mengunjungi dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Singkawang, Senin (9/11/2026).

Arfani mengungkapkan, pelayanan RPH masih menghadapi sejumlah persoalan. Di antaranya rendahnya pemanfaatan fasilitas, sarana pendukung yang perlu diperkuat, serta alur pelayanan dan pencatatan yang belum terintegrasi.

Advertisement Berdasarkan data 2025, penerimaan RPH tercatat Rp283.765.000 atau 70,94 persen dari target Rp400 juta. Sementara itu, data awal menunjukkan sebanyak 1.990 ekor hewan dipotong di luar RPH. Angka tersebut masih perlu divalidasi melalui pencocokan register pelayanan dan penerimaan.

RPH Smart Service Integrasikan Pelayanan

Melalui RPH Smart Service, DPKPP ingin menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana, mudah, aman, responsif, dan terukur. Inovasi ini mengandalkan aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan alur pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), pencatatan digital, pemantauan, hingga kemitraan dengan pelaku usaha.

Arfani mengatakan, dua bulan pertama pelaksanaan proyek perubahan akan difokuskan pada penguatan tata kelola dan uji manfaat awal. Selanjutnya, dalam enam bulan, program diarahkan pada penerapan rutin dan pengembangan kemitraan.

Adapun dalam satu hingga dua tahun, inovasi tersebut ditargetkan menjadi bagian permanen dari sistem pelayanan RPH.

“Keberhasilan proyek perubahan ini nantinya diukur melalui kemudahan pelayanan, kualitas pencatatan, ketertelusuran penerimaan, peningkatan pemanfaatan fasilitas, serta kontribusinya terhadap PAD,” ujarnya.

Pembenahan juga menyasar pola pelayanan petugas. Menurut Arfani, pengelola RPH akan didorong lebih proaktif menjangkau jagal, pedagang, pemasok ternak, dan pengguna potensial melalui kunjungan, dialog, serta tindak lanjut kebutuhan mereka.

Informasi mengenai persyaratan, tarif resmi, jadwal pelayanan, waktu respons, dan kanal pengaduan juga akan diperjelas.

“Setiap transaksi pelayanan nantinya diarahkan tercatat dalam satu alur data yang terhubung dengan tagihan, pembayaran, hingga setoran,” kata Arfani.

Peningkatan PAD Tanpa Pungutan di Luar Ketentuan

Arfani menegaskan, peningkatan penerimaan tidak dilakukan dengan membebankan pungutan di luar ketentuan. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan pemanfaatan layanan, kepatuhan terhadap tarif resmi, dan ketertiban pencatatan.

“Persoalannya bukan hanya selisih target dan realisasi retribusi. Tantangan utamanya adalah bagaimana membuat pengguna merasakan bahwa menggunakan RPH merupakan pilihan yang mudah, aman, pasti, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi kegiatan usahanya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Singkawang, Chantal Novyanti, menyambut baik rancangan inovasi tersebut. Menurutnya, RPH Smart Service bukan sekadar pembuatan aplikasi, tetapi merupakan transformasi tata kelola pelayanan yang harus berorientasi pada kepuasan pelanggan dan masyarakat.

Diskominfo juga mendukung integrasi aplikasi tersebut dengan situs resmi Pemerintah Kota Singkawang. Dengan demikian, akses informasi dan pelayanan RPH diharapkan semakin mudah dijangkau.