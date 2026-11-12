Mengenal Pulau Semesak, Pulau Kecil yang Santer untuk Lokasi PLTN

PONTIANAK POST – Pulau Semesak di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, bukan sekadar pulau kecil tak berpenghuni. Namun dibanding dengan ibu kota Bengkayang, Pulau Semesak lebih dekat dengan Kota Singkawang.

Jarak dari Pulau Semesak ke Kota Singkawang adalah sekitar 35,1 km dengan waktu tempuh kurang lebih 46 menit berkendara via Jalan Ahmad Yani. Jarak dari Pantai Gosong ke Kota Singkawang juga sekitar 35,1 km dengan waktu tempuh sekirar 46 menit berkendara (secara geografis terletak berdampingan, di mana Pulau Semesak berada di depan Pantai Gosong dengan jarak laut sekitar 1 km). Perbandingan jarak dari Pulau Semesak ke Ibu Kota Kabupaten Bengkayang adalah sekitar 106 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam 34 menit berkendara.

Advertisement Pulau seluas sekitar 58 hektare itu pernah menjadi bagian dari kawasan yang dikaji sebagai kandidat lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Kalimantan.

Di balik potensi tersebut, Pulau Semesak menyimpan tantangan alam yang tidak bisa diabaikan. Hasil simulasi penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, kawasan di sekitar pulau ini berpotensi terdampak tsunami apabila terjadi gempa besar di Palung Manila, Filipina.

Dalam skenario gempa bermagnitudo 9,1, gelombang tsunami diperkirakan dapat mencapai kawasan Pantai Gosong dan sekitarnya dalam waktu sekitar 9 jam 10 menit. Ketinggian gelombang di sejumlah titik diperkirakan berkisar 0,48 hingga 0,62 meter. Titik tertinggi ditemukan di sisi barat Pulau Semesak.

Advertisement Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam kajian keselamatan lokasi yang pernah dipertimbangkan untuk pembangunan PLTN. Sebab, meskipun tinggi gelombang dalam simulasi relatif rendah, dampaknya terhadap infrastruktur vital tetap harus diperhitungkan.

Peneliti Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN Widjo Kongko menjelaskan, ancaman tsunami dari luar wilayah Indonesia tetap perlu menjadi perhatian, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang membutuhkan tingkat keselamatan tinggi seperti PLTN.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah sistem pendingin reaktor yang memanfaatkan air laut. Pipa-pipa pendingin dirancang menjangkau laut hingga kedalaman sekitar 10 meter dan berjarak 1,5–2 kilometer dari pantai.

Jika tsunami terjadi, perubahan tekanan dan arus laut berpotensi mengganggu kestabilan pipa serta efektivitas sistem pendinginan. Karena itu, perencanaan desain dan sistem mitigasi harus memperhitungkan kemungkinan terburuk.