Diskominfo Evaluasi CCTV Singkawang, Sejumlah Stakeholder Usulkan Penambahan Kamera Pengawas

PONTIANAK POST – Sejumlah stakeholder mengusulkan penambahan kamera pengawas atau CCTV di Kota Singkawang. Lokasi yang diusulkan meliputi kawasan pasar, persimpangan rawan kecelakaan, hingga taman kota.

Usulan tersebut disampaikan dalam evaluasi pengelolaan CCTV Pantau Kota Singkawang yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di TCM Room Kantor Wali Kota, Rabu (11/11/2026). Kegiatan dipimpin Kepala Diskominfo Singkawang Chantal Novyanti.

Chantal mengatakan, saat ini terdapat 72 kamera CCTV yang terintegrasi melalui skema berbagi pakai. Sebanyak 17 titik di antaranya merupakan kontribusi masyarakat dan sektor swasta.

Advertisement Baca Juga: Terekam CCTV, Predator Anak Bermodus Tanya Alamat di Pontianak Terancam 12 Tahun Bui

Menurutnya, kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperluas pengawasan tanpa sepenuhnya bergantung pada pengadaan melalui APBD. Sebab, kebutuhan akses rekaman CCTV terus meningkat, sementara anggaran terbatas dan sejumlah kawasan vital belum terjangkau.

“Melalui kolaborasi dan berbagi pakai CCTV, kita berupaya mengoptimalkan infrastruktur yang sudah tersedia sekaligus memperluas jangkauan pengawasan,” kata Chantal.

Advertisement Saat ini, sebanyak 12 titik CCTV Pantau Kota dapat diakses masyarakat melalui website pantau.singkawangkota.go.id dan aplikasi CCTV Pantau Singkawang. Sistem tersebut juga menyediakan layanan permintaan rekaman untuk kebutuhan tertentu, termasuk sebagai bukti pendukung investigasi kecelakaan.

Dalam evaluasi itu, perwakilan Polres Singkawang, Slamet, mengusulkan penambahan CCTV di kawasan pasar dan pusat keramaian untuk mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perwakilan PT Jasa Raharja, Willy, menyoroti tingginya angka santunan kecelakaan di wilayah Singkawang Barat. Dia mengusulkan kawasan tersebut dipertimbangkan sebagai prioritas penambahan CCTV, terutama di lokasi rawan kecelakaan.

Sementara itu, perwakilan Dinas Perhubungan Singkawang, Edy Syahbana, mengusulkan pemasangan CCTV di Simpang Bandara untuk memantau arus lalu lintas. Dishub juga mengusulkan penambahan pengeras suara atau TOA pada APILL di Simpang RA Kartini dan Simpang Firdaus, tepat di depan Kantor Wali Kota.

Dari sisi pelayanan kedaruratan, Kabid Aplikasi dan Informatika Diskominfo Singkawang Hery Ristiawan menilai pengawasan taman pada malam hari perlu diperkuat melalui dukungan Agen Call Center 112. Upaya ini diharapkan dapat mencegah vandalisme dan menjaga fasilitas umum.