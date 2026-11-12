110 PNS Pemkot Singkawang Pensiun 2026, Wali Kota Apresiasi Pengabdian dan Dorong Tetap Produktif

PONTIANAK POST - Sebanyak 110 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang memasuki masa pensiun sepanjang 2026. Meski tak lagi berstatus aparatur aktif, para pensiunan tetap berpeluang dilibatkan dalam pembangunan daerah sesuai kompetensi dan kebutuhan pemerintah.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan, masa pensiun bukan berarti pengabdian kepada daerah harus berakhir. Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki para pensiunan masih dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan Kota Singkawang.

Bahkan, Pemkot Singkawang membuka peluang merekrut kembali pensiunan yang dinilai memiliki kemampuan dan kompetensi untuk membantu pelaksanaan program prioritas pemerintah.

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Hal itu disampaikan Tjhai Chui Mie saat penyerahan SK kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun PNS di Basement Kantor Wali Kota Singkawang, Rabu (11/11/2026).

“Pengabdian kepada daerah tidak dibatasi oleh usia maupun status kepegawaian. Pensiun bukanlah akhir dari pengabdian,” kata Tjhai Chui Mie.

Advertisement Ia juga mendorong para pensiunan tetap produktif melalui kegiatan ekonomi maupun pengembangan usaha. Selain meningkatkan kesejahteraan keluarga, aktivitas tersebut diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Tjhai Chui Mie turut meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mengabaikan potensi para pensiunan. Mereka diharapkan tetap dilibatkan dalam kegiatan pemerintah apabila memiliki keahlian yang dibutuhkan.

Adapun 110 PNS yang memasuki masa pensiun merupakan pegawai yang mencapai batas usia pensiun terhitung mulai 1 Januari hingga 1 Desember 2026.

Jumlah tersebut terdiri dari satu pejabat eselon II, enam pejabat eselon III, sembilan pejabat eselon IV, 56 pejabat fungsional, dan 38 pejabat pelaksana.

Dalam kesempatan itu, Tjhai Chui Mie menyampaikan apresiasi atas dedikasi para aparatur yang telah bertahun-tahun menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.