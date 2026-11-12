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Singkawang

Kelenteng Shak Si Miau Berusia 300 Tahun di Singkawang Akhirnya Kantongi Sertifikat Tanah Elektronik

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Penulis: Uray Ronald

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Penyerahan sertifikat milik Kelenteng Shak Si Miau atau Yayasan Batu Singa Jaya di Kota Singkawang. (ANTARA)
Penyerahan sertifikat milik Kelenteng Shak Si Miau atau Yayasan Batu Singa Jaya di Kota Singkawang. (ANTARA)

 

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PONTIANAK POST - Kelenteng Shak Si Miau atau Yayasan Batu Singa Jaya di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, akhirnya memperoleh sertifikat tanah elektronik setelah berdiri sekitar 300 tahun. Sertifikat tersebut menjadi bentuk kepastian hukum atas aset rumah ibadah bersejarah tersebut.

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Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Singkawang bersama Kantor Pertanahan (ATR/BPN) dan Kementerian Agama di Aula Kejaksaan Negeri Singkawang, Rabu (11/11).

Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, Imang Job Marsudi, mengatakan penerbitan sertifikat merupakan hasil kerja sama sejumlah instansi bersama yayasan pengelola kelenteng dalam melengkapi persyaratan administrasi dan hukum.

"Kita semuanya kompak dan bersatu untuk bersama-sama mengurus segala persyaratan untuk penerbitan sertifikat kelenteng yang sudah berusia ratusan tahun tersebut," katanya.

Ia menjelaskan, proses penerbitan sertifikat melibatkan Kejaksaan dari sisi pendampingan hukum, ATR/BPN dalam proses pertanahan, serta Kementerian Agama terkait administrasi rumah ibadah.

Pemerintah kota juga turut membantu melalui camat dan lurah yang mendukung kelengkapan dokumen di lapangan.

Menurut Imang, sertifikat tersebut bukan sekadar dokumen administrasi. Kepemilikan sertifikat memberikan kepastian hukum terhadap aset rumah ibadah sehingga pengelola dapat lebih tenang dalam melakukan perawatan, renovasi, maupun pengembangan bangunan ke depan.

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Kelenteng Shak Si Miau Jadi Bagian Sejarah Singkawang

Pengurus Kelenteng Shak Si Miau, Liau Lhi Chin, menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan, ATR/BPN, Kementerian Agama, serta camat dan lurah yang telah membantu proses pengurusan sertifikat.

"Kelenteng ini berdiri sekitar 300 tahun dan selama ini menjadi bagian dari perjalanan sejarah masyarakat di Kota Singkawang," ujarnya.

Dengan terbitnya sertifikat tersebut, ia berharap keberadaan kelenteng dapat terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya dengan kepastian hukum yang lebih kuat.*

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Editor : Uray Ronald
Sumber : Antara
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