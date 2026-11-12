Kelenteng Shak Si Miau Berusia 300 Tahun di Singkawang Akhirnya Kantongi Sertifikat Tanah Elektronik

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Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Singkawang bersama Kantor Pertanahan (ATR/BPN) dan Kementerian Agama di Aula Kejaksaan Negeri Singkawang, Rabu (11/11).

Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, Imang Job Marsudi, mengatakan penerbitan sertifikat merupakan hasil kerja sama sejumlah instansi bersama yayasan pengelola kelenteng dalam melengkapi persyaratan administrasi dan hukum.

"Kita semuanya kompak dan bersatu untuk bersama-sama mengurus segala persyaratan untuk penerbitan sertifikat kelenteng yang sudah berusia ratusan tahun tersebut," katanya.

Ia menjelaskan, proses penerbitan sertifikat melibatkan Kejaksaan dari sisi pendampingan hukum, ATR/BPN dalam proses pertanahan, serta Kementerian Agama terkait administrasi rumah ibadah.

Pemerintah kota juga turut membantu melalui camat dan lurah yang mendukung kelengkapan dokumen di lapangan.

Menurut Imang, sertifikat tersebut bukan sekadar dokumen administrasi. Kepemilikan sertifikat memberikan kepastian hukum terhadap aset rumah ibadah sehingga pengelola dapat lebih tenang dalam melakukan perawatan, renovasi, maupun pengembangan bangunan ke depan.

Kelenteng Shak Si Miau Jadi Bagian Sejarah Singkawang

Pengurus Kelenteng Shak Si Miau, Liau Lhi Chin, menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan, ATR/BPN, Kementerian Agama, serta camat dan lurah yang telah membantu proses pengurusan sertifikat.

"Kelenteng ini berdiri sekitar 300 tahun dan selama ini menjadi bagian dari perjalanan sejarah masyarakat di Kota Singkawang," ujarnya.