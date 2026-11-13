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Singkawang

Kemenhan Tanamkan Lima Nilai Bela Negara kepada 400 Siswa dari 37 Sekolah di Singkawang

H
Penulis: Hari Kurniathama
Kegiatan Workshop Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Lingkup Pendidikan di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang, Kamis (12/11/2026)
Kegiatan Workshop Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Lingkup Pendidikan di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang, Kamis (12/11/2026)

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PONTIANAK POST – Kementerian Pertahanan RI melalui Badan Cadangan Nasional menggelar kegiatan Workshop Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Lingkup Pendidikan di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan dibuka Kepala Pusat Bela Negara Badan Cadangan Nasional Kemenhan RI, Brigjen TNI Parluhutan Marpaung, dan dihadiri jajaran Pemkot Singkawang serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Parluhutan mengatakan, workshop tersebut menjadi upaya preventif dan edukatif untuk membentengi generasi muda dari ancaman nonmiliter, khususnya cognitive warfare atau perang kognitif.

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“Melalui penguatan nilai dasar bela negara, peserta diharapkan memiliki kepekaan kesiapan dini kemampuan memilah informasi, serta komitmen untuk mengamalkan lima nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai pondasi membangun Indonesia Emas 2045,” katanya.

Dia berharap kegiatan tersebut membentuk kader bela negara di lingkungan pendidikan yang mampu memahami dan menerapkan lima nilai dasar bela negara, menjadi teladan dalam moderasi beragama, serta menghadapi ancaman perang kognitif.

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Para peserta juga diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai kepemimpinan sesuai perkembangan zaman.

Sementara itu, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengapresiasi pelaksanaan workshop tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda.

“Dalam kegiatan ini ada sebanyak 37 sekolah dengan jumlah siswa yang hadir sebanyak 400 orang,” katanya.

Tjhai Chui Mie mengatakan, pelajar tidak cukup hanya menghafal Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga harus menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

“Anak-anak juga diharapkan rajin belajar, disiplin, menghormati guru, orangtua dan semua teman-teman sekolahnya bisa saling bekerjasama dan sebagainya tanpa memandang suku dan agama,” ujarnya.(har)

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Editor : Rafael B. Junior
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