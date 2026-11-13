400 Pelajar dan Mahasiswa Singkawang Dibekali Bela Negara, Hoaks hingga Kejahatan Siber Jadi Ancaman

PONTIANAK POST – Sebanyak 400 pelajar dan mahasiswa di Kota Singkawang mengikuti Workshop Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang digelar Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut membekali generasi muda menghadapi berbagai ancaman nonfisik, seperti hoaks, narkoba, ujaran kebencian, judi online, intoleransi, dan kejahatan siber.

Workshop dibuka Kepala Pusat Bela Negara Kemenhan RI Brigjen TNI Parluhutan Marpaung, mewakili Kepala Badan Cadangan Nasional. Hadir pula Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Wakil Wali Kota Muhammadin, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

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Parluhutan menegaskan, pembinaan kesadaran bela negara bukan bentuk militerisasi masyarakat sipil. Kegiatan tersebut merupakan upaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Menurut dia, ancaman terhadap negara pada abad ke-21 telah bergeser. Jika sebelumnya identik dengan serangan fisik, kini ancaman nonfisik semakin banyak muncul melalui ruang digital.

Advertisement “Musuh tidak lagi selalu menggunakan senjata api atau alutsista modern. Dalam perang modern, serangan justru banyak dilakukan melalui berita bohong atau hoaks, narkoba, ujaran kebencian, pornografi, judi online, intoleransi hingga berbagai kejahatan siber lainnya,” kata Parluhutan.

Dia mengatakan, ancaman tersebut menyasar mental dan karakter generasi muda. Kondisi itu semakin mengkhawatirkan jika tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang baik.

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Karena itu, Kemenhan melibatkan pelajar dan mahasiswa untuk memperkuat kesadaran bela negara sekaligus membangun ketahanan diri terhadap pengaruh negatif dunia digital.

Parluhutan berharap generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menangkal berbagai ancaman yang berpotensi memecah belah bangsa serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengapresiasi pelaksanaan workshop tersebut. Dia menyebutkan, sebanyak 37 sekolah di Singkawang mengirimkan perwakilan untuk mengikuti kegiatan itu.