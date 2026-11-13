Imigrasi Singkawang Bangun Kampung Sadar Imigrasi di Sedau, Warga Dibekali Pemahaman Aturan

PONTIANAK POST – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang membangun Kampung Sadar Imigrasi di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kamis (12/11). Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan keimigrasian sekaligus mencegah pelanggaran.

Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Dadang Munandar mengatakan, program tersebut menjadi upaya memperluas edukasi dan sosialisasi peraturan keimigrasian hingga ke lingkungan masyarakat.

"Peluncuran Kampung Sadar Imigrasi ini menjadi salah satu upaya Imigrasi Singkawang untuk memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi peraturan keimigrasian hingga ke lingkungan masyarakat," ujarnya.

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Menurut Dadang, program itu merupakan bentuk komitmen Imigrasi untuk semakin dekat dengan masyarakat sesuai tagline Imigrasi untuk Rakyat.

Melalui program tersebut, warga diharapkan memahami berbagai ketentuan keimigrasian dan tidak hanya mengenal Imigrasi sebagai instansi yang mengurus penerbitan paspor.

Advertisement "Intinya kami berkomitmen untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang peraturan keimigrasian agar masyarakat memahami segala peraturan keimigrasian dan tidak ada pelanggaran dari masyarakat," katanya.

Dadang menjelaskan, tugas dan fungsi Imigrasi memiliki cakupan lebih luas. Selain memberikan pelayanan dokumen perjalanan, Imigrasi juga menjalankan fungsi penegakan hukum, menjaga kedaulatan negara, serta menjadi fasilitator pembangunan ekonomi.

Karena itu, Kampung Sadar Imigrasi diharapkan menjadi sarana mendekatkan informasi sekaligus membangun kesadaran warga untuk mematuhi aturan keimigrasian.

"Kami tetap ada untuk rakyat dan kami siap mendekatkan diri ke masyarakat dan siap membangun masyarakat untuk menjadi lebih maju," ujarnya.

Camat Singkawang Selatan Wicaksono menyambut baik peluncuran program tersebut. Ia berharap Kampung Sadar Imigrasi dapat meningkatkan pengetahuan warga mengenai berbagai ketentuan keimigrasian.