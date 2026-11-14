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Singkawang

DBD di Singkawang Capai 222 Kasus, Dua Orang Meninggal hingga November 2026

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Penulis: Uray Ronald

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Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kota Singkawang, dr. Achmad Hardin, (MC)
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kota Singkawang, dr. Achmad Hardin, (MC)

 

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PONTIANAK POST - Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mencapai 222 kasus hingga minggu ke-44 kalender epidemiologi atau November 2026. Dari jumlah tersebut, dua orang dilaporkan meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) Singkawang, dr. Achmad Hardin, mengatakan jumlah kasus tahun ini masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikannya pada Jumat (13/11/2026). Ia mengingatkan masyarakat tetap waspada terhadap potensi peningkatan penularan DBD seiring perubahan cuaca dan iklim.

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Kasus Tertinggi di Singkawang Selatan I

Berdasarkan data seluruh puskesmas di Singkawang, wilayah kerja Puskesmas Singkawang Selatan I mencatat kasus DBD tertinggi, yakni 54 kasus.

Wilayah tersebut memiliki angka kesakitan atau incidence rate (IR) sebesar 141,11 per 1.000 penduduk.

Sementara itu, jumlah kasus terendah tercatat di wilayah kerja Puskesmas Singkawang Timur I, dengan tiga kasus dan IR 18,07 per 1.000 penduduk.

Dua Korban Meninggal Sudah Ditindaklanjuti

Hardin mengatakan Dinkes telah melakukan pengendalian di sekitar tempat tinggal dua korban meninggal melalui pengasapan atau fogging.

Meski demikian, ia menegaskan pencegahan DBD tidak cukup hanya mengandalkan fogging dan penggunaan bahan kimia. Peran aktif masyarakat menjaga kebersihan lingkungan tetap menjadi bagian penting dalam menekan penularan.

Warga juga diminta memperhatikan tempat penampungan air yang berpotensi menjadi lokasi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus dengue.*

 

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Editor : Uray Ronald
Sumber : MC SINGKAWANG
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