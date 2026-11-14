Pemkot Singkawang Perkuat Tata Kelola Media Sosial Pemerintah, Admin Diminta Patuhi Aturan

PONTIANAK POST – Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyosialisasikan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Media Sosial Pemerintah. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam mengelola akun resmi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Sosialisasi berlangsung di Ruang Rapat Bumi Betuah, Kantor Wali Kota Singkawang, Jumat (13/11/2026) pagi. Kegiatan diikuti admin media sosial dari perangkat daerah, kelurahan, dan unit kerja pelaksana.

Kepala Diskominfo Singkawang Chantal Novyanti mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Media sosial kini menjadi salah satu sarana pemerintah untuk menyampaikan informasi dan mendukung pelayanan publik.

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“Masyarakat mencari informasi tentang pemerintah bukan lagi hanya melalui papan pengumuman atau surat edaran, tetapi melalui layar telepon genggam. Media sosial telah menjadi sarana yang efektif untuk mendukung keterbukaan informasi publik, mendukung pelayanan kepada masyarakat, dan membangun citra positif Kota Singkawang,” ujarnya.

Menurut Chantal, admin media sosial memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi sekaligus membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah.

Advertisement “Apa yang Bapak dan Ibu unggah setiap hari membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, saya sering mengatakan bahwa admin media sosial adalah wajah pemerintah di ruang digital,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Perwali Nomor 4 Tahun 2025 bukan untuk membatasi kreativitas admin, melainkan menjadi pedoman agar komunikasi pemerintah di ruang digital berjalan tertib dan bertanggung jawab.

Konten yang dipublikasikan harus memenuhi prinsip akurasi dan aktualitas. Materinya dapat berupa informasi kegiatan perangkat daerah, isu aktual Kota Singkawang, promosi daerah, klarifikasi informasi, hingga kebijakan pemerintah.

“Materi publikasi dapat berupa informasi kegiatan perangkat daerah, isu aktual Kota Singkawang, promosi daerah, klarifikasi informasi, hingga kebijakan pemerintah yang disampaikan melalui hasil liputan, siaran pers, infografis, poster, maupun video pendek,” lanjutnya.

Chantal menjelaskan, pembentukan akun media sosial dan penunjukan admin perangkat daerah wajib dikoordinasikan dengan Diskominfo serta ditetapkan melalui keputusan kepala perangkat daerah. Ketentuan tersebut bertujuan memastikan setiap akun resmi pemerintah memiliki penanggung jawab yang jelas.