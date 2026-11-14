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Singkawang

Polres Singkawang Ungkap 11 Kasus Kejahatan dalam 40 Hari, Curanmor hingga BBM Subsidi

H
Penulis: Hari Kurniathama
Pers rilis pengungkapan kasus tindak pidana kejahatan di Mapolres Singkawang, Jumat (13/11).
Pers rilis pengungkapan kasus tindak pidana kejahatan di Mapolres Singkawang, Jumat (13/11).

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PONTIANAK POST – Polres Singkawang bersama polsek jajaran mengungkap 11 kasus tindak pidana umum dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) serta elpiji subsidi selama periode 1 Oktober hingga 10 November 2026.

Dari jumlah tersebut, delapan kasus diungkap Satreskrim Polres Singkawang, sedangkan tiga kasus lainnya ditangani Polsek Singkawang Tengah, Selatan, dan Timur.

Wakapolres Singkawang Kompol Eko Andi Sutejo mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja jajaran kepolisian dalam menangani tindak pidana di wilayah hukum Singkawang.

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"Belasan kasus ini terdiri dari delapan kasus berhasil diungkap oleh Polres Singkawang dan tiga kasus berhasil diungkap oleh Polsek Singkawang Tengah, Selatan dan Timur," kata Eko saat menyampaikan rilis pengungkapan kasus di Mapolres Singkawang, Jumat (13/11/2026).

Ia merinci, delapan kasus yang diungkap Satreskrim Polres Singkawang terdiri atas dua kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan dua tersangka, satu kasus penggelapan sepeda motor dengan satu tersangka, serta tiga kasus pencurian dengan pemberatan (curat) dengan satu tersangka.

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Selain itu, terdapat dua kasus terkait BBM dan elpiji dengan dua tersangka.

Sementara itu, tiga kasus yang diungkap polsek jajaran terdiri atas satu kasus curat di wilayah Polsek Singkawang Tengah, satu kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah Polsek Singkawang Selatan, serta satu kasus curat di wilayah Polsek Singkawang Timur.

Menurut Eko, pengungkapan tersebut tidak terlepas dari kerja anggota di lapangan yang melakukan penyelidikan hingga penangkapan tersangka. Ia juga menyebut peran masyarakat yang melaporkan tindak kejahatan turut membantu kepolisian dalam mengungkap kasus.

"Tidak lepas pula dari peran masyarakat yang berani melaporkan kejadian kejahatan yang dialaminya, sehingga polisi bisa segera bergerak cepat," ujarnya.

Eko berharap pengungkapan tersebut dapat meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Singkawang. Ia juga mengajak warga bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.

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Editor : Rafael B. Junior
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