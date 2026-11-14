Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang Turun Langsung Bersihkan Sampah di Jalan Yos Sudarso

Advertisement Sejumlah warga mengikuti kegiatan Kerja Bakti Serentak “Gerakan Merawat Pertiwi” dalam rangka Pekan Peduli Sampah Nasional 2026, Sabtu (14/11/2026) pagi di Jalan Yos Sudarso. (MC) .

PONTIANAK POST - Suasana Jalan Yos Sudarso dan Jalan Hermansyah, Kota Singkawang, berbeda dari biasanya pada Sabtu (14/11/2026) pagi. Selain aktivitas pasar, dua ruas jalan tersebut dipenuhi warga yang mengikuti kegiatan Kerja Bakti Serentak “Gerakan Merawat Pertiwi” dalam rangka Pekan Peduli Sampah Nasional 2026.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dan Wakil Wali Kota Muhammadin ikut turun langsung membersihkan bahu jalan dan trotoar bersama aparatur pemerintah serta masyarakat.

Keduanya menyusuri kawasan tersebut sambil memungut sampah. Di sela kegiatan, mereka juga menyapa pedagang dan pembeli yang sedang beraktivitas di sekitar pasar serta mengajak warga ikut menjaga kebersihan lingkungan.

Sejumlah pedagang dan pembeli tampak menyambut kehadiran keduanya. Sebagian warga bahkan mengabadikan momen tersebut.

ASN hingga Pelajar Ikut Kerja Bakti

Kerja bakti serentak ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), camat, lurah, organisasi kemasyarakatan, hingga pelajar dari berbagai sekolah di Singkawang.

Para peserta dibagi ke sejumlah titik di sepanjang Jalan Yos Sudarso dan Jalan Hermansyah. Mereka membersihkan kawasan jalan dan trotoar menggunakan peralatan yang tersedia.

Kegiatan tersebut digelar Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka Pekan Peduli Sampah Nasional 2026.

“Kota yang bersih, asri, dan nyaman adalah cerminan kepedulian kita bersama,” ujar Tjhai Chui Mie di sela kegiatan.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, kerja bakti menjadi salah satu bentuk aksi nyata pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan, serta kenyamanan Kota Singkawang.