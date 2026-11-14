Wawako Singkawang Turun Langsung Bersihkan Drainase, Jembatan Penyebab Penyempitan Diminta Dibongkar

PONTIANAK POST - Saluran air di kawasan SMA 2 dan Jalan Tani, Kota Singkawang, tersumbat akibat sedimentasi lumpur, rumput tebal, serta penyempitan saluran oleh bangunan jembatan baru.

Temuan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin saat ikut membersihkan saluran bersama jajaran Polres, Brimob, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Lurah Pasiran, dan tim Siaga Sampah Singkawang (S3), Jumat (13/11/2026). Kegiatan dimulai pukul 06.00 WIB.

Muhammadin turut mengangkat sampah dan rumput tebal yang menghalangi aliran air menggunakan penggaruk sampah.

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“Permasalahan penyumbatan tidak hanya disebabkan oleh sedimentasi lumpur dan rumput tebal, tetapi juga akibat penyempitan saluran oleh bangunan jembatan yang baru dibangun,” katanya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Muhammadin memerintahkan Lurah Pasiran segera menyurati pemilik bangunan agar membongkar jembatan yang menyebabkan penyempitan saluran.

Advertisement Ia juga meminta pembersihan saluran dilakukan secara rutin, terutama saat curah hujan tinggi. Warga turut diimbau menjaga kebersihan lingkungan.